விபத்தில் சிக்கி மூன்று விமானப் படை அதிகாரிகள் காயம் !

on Tuesday, August 19, 2025
ஹிங்குரக்கொட - மெதிரிகிரிய பிரதான வீதியில் கிம்புலாவல பிரதேசத்தில் இலங்கை விமானப் படைக்குச் சொந்தமான வாகனம் ஒன்றும் தனியார் பஸ் ஒன்றும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளதாக ஹிங்குரக்கொட பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இந்த விபத்து இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (19) காலை 07.30 மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

விபத்தின் போது இலங்கை விமானப் படைக்குச் சொந்தமான வாகனத்தில் பயணித்த மூன்று விமானப் படை அதிகாரிகள் காயமடைந்துள்ளனர்.

காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

விபத்துக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறிப்படவில்லை என பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இந்த விபத்து தொடர்பில் ஹிங்குரக்கொட பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.




