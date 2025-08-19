இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் விரிவுரையாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படையில்) பதவிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

August 19, 2025
(சித்தா)
இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழகம் முன்பிள்ளைப்பருவ மற்றும் ஆரம்பக் கல்வித்துறைக்கான ஒப்பந்த அடிப்படையிலான விரிவுரையாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்தில் முதல் வகுப்பு அல்லது இரண்டாம் வகுப்பு மேல் பிரிவுடன் இளம்கலை கல்விப் பட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் / ஆராய்ச்சி / தொழில்பணி/ பட்மேற்கல்வி என்பவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒருவருட அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது  அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகத்தில் இரண்டாம் வகுப்பு கீழ்பிரிவில் இளம்கலை கல்விப் பட்டம் மற்றும்  கற்பித்தல் /ஆராய்ச்சி / தொழில்பணி / பட்மேற்கல்வி என்பவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒருவருட அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது சம்பந்தப்பட்ட பாடத்தில் சிறப்புப் பட்டம் மற்றும் ஆய்வறிக்கை / ஆய்வுக் கட்டுரை / மூலம் ஆராய்ச்சிக் கூறுகளுடன் தொடர்புடைய பாடத்தில் குறைந்தது 2 வருட கால முதுகலைப் பட்டம் மற்றும் மும்மொழித் தொடர்பாடல் திறன் எனபன தகுதியாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.
இதற்கான விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 01.09.2025 ஆகும். இதற்கான விபரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.






 

The open university of Sri Lanka

