முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்த காலமானார்.

உடல் நலக் குறைவினால் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் அவர் இன்று (15) தமது 57ஆவது வயதில் காலமானார்