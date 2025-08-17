இந்தோனேசியாவில் நிலஅதிர்வு !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij4_OYQzpj-o138DZqK_y6_hv7f2P5JmdZhVoEKSlgRc7LXTwt1mvGEJLJ0gbWT-uIWFkOSNGlmCzaOQpB5Beqkb1tBeK1_9SFOs5-mf7jvjrinNct9E-09mmRg9bW_15p85C8VwXREtSNJAGv_YEmIufg39v-vklYGu3CJjoaJv3mQNP7f63PNFjuBFEK/s664/Screenshot-2023-12-31-074102-664x430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij4_OYQzpj-o138DZqK_y6_hv7f2P5JmdZhVoEKSlgRc7LXTwt1mvGEJLJ0gbWT-uIWFkOSNGlmCzaOQpB5Beqkb1tBeK1_9SFOs5-mf7jvjrinNct9E-09mmRg9bW_15p85C8VwXREtSNJAGv_YEmIufg39v-vklYGu3CJjoaJv3mQNP7f63PNFjuBFEK/s16000-rw/Screenshot-2023-12-31-074102-664x430.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இந்தோனேசியாவின் சுலவேசி தீவில் நிலஅதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6 மெக்னிடியூட் அளவில் இந்த நிலஅதிர்வு பதிவாகியுள்ளது.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">சுமார் 10 கிலோமீற்றர் ஆழத்தில் இந்த நிலஅதிர்வு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">சேத விபரங்கள் குறித்த தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.</div>