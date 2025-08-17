பணச்சுருக்கமானது இவ்வருடத்தின் மூன்றாம் காலாண்டில் நிறைவடையும் - இலங்கை மத்திய வங்கி !

பணச்சுருக்கமானது இவ்வருடத்தின் மூன்றாம் காலாண்டில் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் அதன் பின்னர் பணவீக்கத்தின் படிப்படியான துரிதமடைதலுடன் 2026 இன் நடுப்பகுதியில் 5 சதவீதத்தினை அடையும் என இலங்கை மத்திய வங்கி எதிர்பார்ப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
2023 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க இலங்கை மத்திய வங்கிச்சட்டத்தின் தேவைப்பாட்டுக்கு அமைவாக மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இரண்டாவது நாணயக்கொள்கை அறிக்கையின் சுருக்கம் வருமாறு:
பணவீக்கமானது 2024 செப்டெம்பர் மாதத்திலிருந்து எதிர்மறையான வீச்சில் தொடர்ந்து காணப்பட்டது. வலு மற்றும் போக்குவரத்துடன் தொடர்புடைய விலைகளில் வீழ்ச்சி மற்றும் முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் காணப்பட்ட உணவு விலைகளின் ஓரளவிலான விலைத்தளர்வு என்பன இப்பணச்சுருக்கத்துக்குப் பாரியளவில் காரணமாக அமைகின்றன.
இருப்பினும் முக்கியமான உணவுப் பணவீக்கத் துரிதமடைதலின் காரணமாக பணச்சுருக்க நிலைமைகள் இவ்வாண்டு மார்ச் மாதத்திலிருந்து தளர்வடைந்துள்ளன.
மேலும் ஆண்டு காலப்பகுதியில் வலு விலைகளில் மேல்நோக்கிய சீராக்கங்களும் இதற்குப் பங்களித்துள்ளன. தற்போதைய குறுகிய பணச்சுருக்கமானது உற்பத்தியாளர் நடத்தையில் மோசமாகத் தாக்கம் செலுத்தியிருக்காத அல்லது ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியிருக்காத அதேவேளை, இது குடும்பங்களின் வாழ்க்கைச்செலவு சுமையினை ஓரளவு தளர்த்துவதற்குப் பங்களித்துள்ளது.
பணச்சுருக்கமானது இவ்வருடத்தின் மூன்றாம் காலாண்டில் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் அதன் பின்னர் பணவீக்கத்தின் படிப்படியான துரிதமடைதலுடன் 2026 இன் நடுப்பகுதியில் 5 சதவீதத்தினை அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கப் பாதையில் சாத்தியமான தற்காலிக உச்சநிலைகள் காணப்படுகின்ற போதிலும், பணவீக்கமானது 5 சதவீத இலக்கினை அண்மித்து உறுதியடையும் என எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளது.
தற்போது தாழ்ந்தளவிலான நேர்மறையான மட்டமொன்றில் தொடர்ந்து காணப்படுகின்ற மையப்பணவீக்கமும் நடுத்தரகாலத்தில் ஸ்திரநிலையடைவதற்கு முன்னர் அதிகரிக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பணவீக்க எறிவினை அடைவதில் மேல்நோக்கிய மற்றும் கீழ்நோக்கிய இடர்நேர்வுகள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் இடர்நேர்வு மதிப்பீடானது எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் பணவீக்க எறிவினை அடைந்துகொள்வதற்கான மிகவும் சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட தோற்றப்பாடொன்றினை வெளிப்படுத்துகிறது.
பொருளாதாரத்தில் பணவீக்க அழுத்தங்களினால் உந்தப்பட்ட மெதுவடைந்த கேள்விக்கு மத்ததியில் தளர்வடைந்த நாணயக்கொள்கை நிலைப்பாடொன்றினை மத்திய வங்கி பேணியது. சந்தை வட்டிவீதங்கள் குறிப்பிடத்தக்களவு கீழ்நோக்கிச் சீராக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இது சகல முக்கிய தனியார் துறைகளுக்குமான கொடுகடன் பாய்ச்சல்களில் வலுவான வளர்ச்சியினை வசதிப்படுத்தியுள்ளது.
உலகளாவிய பொருளாதாரக்கொள்கை நிச்சயமற்றதன்மைகளின் மீளெழுச்சிக்கு மத்தியில் வெளிநாட்டுத்துறை செயலாற்றமானது 2025 இன் இதுவரையான காலப்பகுதியில் பாரியளவிலான தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியதன்மையினைக் காண்பித்தது.
விரிவடையும் இறக்குமதிக் கேள்வியொன்று காணப்பட்ட போதிலும், சுற்றுலாத்துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் மற்றும் தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் மேம்பட்ட உட்பாய்ச்சல்கள் மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட நிதிவசதியின் கீழான ஐந்தாவது தொகுதியில் பெறுகை என்பவற்றினால் ஆதரவளிக்கப்பட்டு, இலங்கை ரூபாவானது அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக மிதமான பெறுமதித்தேய்வொன்றினைப் பதிவுசெய்தது.
அதேவேளை படுகடன் தீர்ப்பனவுத்தேவைப்பாடுகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ள வேளையில், மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் 6 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் எனும் தொகைக்கு மேலாகப் பேணப்பட்டுள்ளன.
2025 இன் இதுவரையான காலப்பகுதியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வளர்ச்சி உத்வேகத்தின் தொடர்ச்சி மற்றும் முன்கூட்டிய பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகளில் பிரதிபலிக்கப்பட்டவாறு முன்நோக்கிச் செல்கையில், அண்மைக்கால வளர்ச்சியானது பதிவுசெய்யப்பட்ட பாதையில் தொடர்ந்திருக்கக்கூடும்.
சாதகமான கொடுகடன் விரிவாக்கம், கூட்டுக்கேள்வியில் மீட்சி, வியாபார மனோபாவங்களை மேம்படுத்துகின்ற நிலையானதொரு கொள்கைச்சூழல் மற்றும் பொருளாதாரத்திலுள்ள கட்டமைப்புசார் பிரச்சினைகளை நிவர்த்திசெய்வதனை நோக்கிய தொடர்ச்சியான கொள்கை முயற்சிகள் என்பவற்றினால் இவ்வளர்ச்சி உத்வேகமானது ஆதரவளிக்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும் துரிதமாக மாற்றமடைந்துவரும் உலகளாவிய வர்த்தகத் தோற்றப்பாடு, உலகளாவிய கொள்கை நிச்சயமற்றதன்மைகள் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுகின்ற புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் என்பன பொருளாதாரத் தோற்றப்பாட்டின்மீது தாக்கமொன்றினைக் கொண்டிருக்கக்கூடும்.
வளர்ச்சி உத்வேகத்தினை நடுத்தர காலத்தில் நிலைபெறச்செய்தல் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் சகல ஆர்வலர்களுக்கும் அதன் சமத்துவம் மிக்க நன்மைகளை நிச்சயப்படுத்துவதற்கும் அவசியமான கட்டமைப்புசார் சீர்திருத்தங்களினால் ஆதரவளிக்கப்பட்ட வளர்ச்சியினை மேம்படுத்துகின்றன நடைமுறைச்சாத்தியமான கொள்கைகளைத் தேவைப்படுத்தும்.