முன்னாள் எம்.பி லொஹான் ரத்வத்த திடீர் சுகயீனம் - உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதி !

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJW8DgEkqmDdjbV0UfEf6QvqOl_j9UlpZefGjO9FIM1lWAgzySO1XrkWLy2C1mIHX1x31btugWrDwclS3FVE5MTbSBYBGH-pM-3mlm5d5C-v5VG6bxbwtddeORAKdRBqTh_EeYXKBVm3B6ANrYYeXIwnL7UL1OZa6AagDe313N9XfaTp9mYk0fNBqCAqKT/s650/lohan-ratwatte.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="395" data-original-width="650" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJW8DgEkqmDdjbV0UfEf6QvqOl_j9UlpZefGjO9FIM1lWAgzySO1XrkWLy2C1mIHX1x31btugWrDwclS3FVE5MTbSBYBGH-pM-3mlm5d5C-v5VG6bxbwtddeORAKdRBqTh_EeYXKBVm3B6ANrYYeXIwnL7UL1OZa6AagDe313N9XfaTp9mYk0fNBqCAqKT/s16000-rw/lohan-ratwatte.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">முன்னாள் எம்.பி லொஹான் ரத்வத்த திடீர் சுகயீனம் காரணமாக உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இவருக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளமையினால் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.</div><br /><br /><br /><br />