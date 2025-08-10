முன்னாள் எம்.பி லொஹான் ரத்வத்த திடீர் சுகயீனம் - உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதி !

முன்னாள் எம்.பி லொஹான் ரத்வத்த திடீர் சுகயீனம் காரணமாக உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவருக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளமையினால் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.




