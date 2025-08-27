வினைகள் தீர்க்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு
இந்து மதங்களில் விநாயகப் பெருமானே முழு முதற் கடவுளாக போற்றப்படுகிறார்.
எந்த ஒரு காரியத்தையும், வழிபாட்டினையும் துவங்குவதற்கு முன் விநாயகரை வழிபட்ட பின்னரே மற்ற தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும் என்பது ஐதீகம். வழிபாட்டில் முதல் பூஜை, விநாயகப் பெருமானுக்கு தான்.
கணபதி, கணேசன், விநாயகன், பிள்ளையார், ஆனைமுகன் என பக்தர்களால் பலவிதமான திருநாமங்களால் அவர் அழைக்கப்படுகிறார்.
விநாயகப் பெருமான் அவதரித்த ஆவணி மாத வளர்பிறை சதுர்த்தி திதியில் என புராணங்கள் சொல்கின்றன. இதனாலேயே இதை விநாயகர் சதுர்த்தியாக கொண்டாடுகிறோம்.
முழு முதற்கடவுளாக இந்து மதத்தில் போற்றப்படும் விநாயகரை வழிபடுவதால் தடைகள், துன்பங்கள் விலகி வெற்றிகள், மகிழ்ச்சி, செல்வ செழிப்பு ஆகியவை கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
விநாயகப் பெருமானை வழிபட்டு விட்டு எந்த காரியத்தை துவங்கினாலும் தடைகள் நீங்கி, வெற்றி கிடைக்கும் என்பார்கள்.
அத்தனை விநாயகப் பெருமானை அவர் அவதரித்த திருநாளான விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று வழிபடுவதால் வாழ்வில் நமக்கு இருக்கும் துன்பங்கள் அனைத்தும் விலகு என்பது நம்பிக்கை.
இந்த ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி அதாவது இன்று கொண்டாடப்படுகின்றது.
விநாயகப் பெருமானுக்குரிய புதன்கிழமையில் விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு செய்வது மிகவும் சிறப்பானதாகும்.
இதனால் விநாயகப் பெருமானின் அருளும், புத்திகாரகன் என ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் புதன் பகவானின் அருளையும் பெற முடியும்.
வழிபாட்டு முறை
வீட்டில் விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு செய்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் பன்னீர் அல்லது தீர்த்தம் அல்லது மஞ்சள் கலந்த தண்ணீரால் சுத்தம் செய்து விட்டு, ஒரு மனையில் அழகாக கோலமிட்டு, அதன் மீது ஒரு தாம்பூலம் அல்லது வாழை இலையில் பச்சரிசி பரப்பி அதன் மீது விநாயகர் சிலையை வைக்க வேண்டும்.
விநாயகர் சிலையை அருகம்புல், எருக்கம்பூ மாலை, பூ அணிவித்து அலங்கரிக்க வேண்டும்.
விநாயகர் சிலையில் குண்டுமணி வைத்து கண் திறக்க வேண்டும். அவரது வயிற்றுப் பகுதியில் காசு ஒன்றை வைக்க வேண்டும்.
விநாயகருக்கு வெற்றிலை பாக்கு, வாழைப்பழம் உள்ளிட்ட பழங்கள், சுண்டல், மோதகம், கொழுக்கட்டை, அவல், பொரி, கடலை உள்ளிட்ட நைவேத்தியங்கள் படைத்து வழிபட வேண்டும்.
விநாயகருக்குரிய விநாயகர் அகவல், எளிமையான விநாயகர் மந்திரங்கள் ஆகியவற்றை சொல்லி வழிபடுவது சிறப்பு.
எதுவும் தெரியவில்லை என்றால் “ஓம் கம் கணபதியே நமஹ” என்ற மந்திரத்தை சொல்லி வழிபடலாம்.
விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாட்டிற்கு பிறகு விநாயகர் சிலை கரைப்பதை மட்டும், விநாயகர் சிலை வாங்கிய நாளை கணக்கிட்டு, 3 அல்லது 5 வது நாளில் எடுத்துச் சென்று நீர் நிலைகளில் கரைக்க வேண்டும்.
ஓடும் தண்ணீரில் விநாயகர் சிலையை கரைப்பது மிகவும் விசேடமானதாகும்.