ரணில் விக்ரமசிங்கபிணை வழங்கிய நீதிமன்ற தீர்ப்பின் முழு விபரம்

பொது நிதியை முறைகேடாகப் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை, தலா 50 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான மூன்று சரீரை பிணைகளில் விடுவிக்குமாறு கோட்டை நீதவான் இன்று (26) நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டது.
எவ்வாறாயினும், கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் முன்னாள் ஜனாதிபதி, மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் இன்று நீதிமன்றில் ஆஜராகாமல், சூம் தொழில்நுட்பம் ஊடாக வழக்கில் இணைந்திருந்தார்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்திலிருந்து திரும்பும்போது இங்கிலாந்துக்குச் சென்று தனது மனைவியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பொது நிதியை முறைகேடாகப் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தால் கைது செய்யப்பட்டார்.
பின்னர், கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் அவரை இன்று வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
இருப்பினும், முன்னாள் ஜனாதிபதி நோய் நிலைமை காரணமாக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தற்போது அதன் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இத்தகைய பின்னணியில், முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தொடர்பான சட்ட நடவடிக்கைகள் இன்று கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.
வழக்கு விசாரணை தொடங்குவதற்கு முன்பே, நீதிமன்ற வளாகத்தைச் சுற்றி பொலிஸாரும், விசேட அதிரடிப் படையினராலும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்ததைக் காண முடிந்தது.
அதன்படி, முன்னாள் ஜனாதிபதி தொடர்பான சட்ட நடவடிக்கைகள் இன்று பிற்பகல் 1.40 மணிக்குத் தொடங்கின.
இதன்போது கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க, சூம் தொழில்நுட்பம் வழியாக வழக்கு நடவடிக்கையில் இணைந்தார்.
இந்நிலையில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திலீப பீரிஸ், சமர்ப்பணங்களை முன்வைத்தார்.
"இறுதி வழக்கு விசாரணையில், வோல்வர்ஹாம்டன் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து சந்தேக நபருக்கு அனுப்பிய அழைப்பிதழ் குறித்து விசாரணை நடத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. நாங்கள் அதை விசாரித்தோம்.
ஆனால் அந்தக் கடிதம் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான லண்டனில் உள்ள இலங்கை உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் கோப்பில் இல்லை. மேலும், அந்தக் கடிதத்தை இலங்கையில் உள்ள பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் அல்லது ஜனாதிபதி செயலகத்தின் கோப்புகளிலும் காண முடியவில்லை.
மேலும், ஜனாதிபதியின் பிரத்தியேக செயலாளர் செண்ட்ரா பெரேரா மற்றும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் ஏகநாயக்க ஆகியோருக்கு அந்தக் கடிதம் குறித்து தெரியாது.
மேலும், இந்தப் பயணம் தொடர்பான ஆவண ஆதாரங்கள் முரண்படுகின்றன. ஒருமுறை இது ஒரு தனிப்பட்ட விஜயம் என்று கூறப்பட்டது. பின்னர் அது ஒரு விஜயம் என்று கூறப்படுகிறது.
பின்னர் மீண்டும் அது ஒரு அதிகாரப்பூர்வ விஜயம் என்று கூறப்படுகிறது. சந்தேக நபர் இது ஒரு தனிப்பட்ட விஜயம் என்று கூறினால், அவர் ஏன் அந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக நிற்கவில்லை? இந்த விஜயம் அந்த அழைப்பிதழுடன் தொடங்கவில்லை.
அதற்கு முன்பு, அவர்கள் லண்டனில் உள்ள இலங்கை உயர் ஸ்தானிகராலயத்திற்கு ஒரு தனிப்பட்ட விஜயத்திற்கு வருவதாகக் கூறி ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியிருந்தனர்."
முன்னாள் ஜனாதிபதியின் சர்ச்சைக்குரிய விஜயத்தின் செலவுகள் குறித்து மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் மேலும் சமர்ப்பணங்களை முன்வைத்தார்.
"இந்த விஜயத்திற்கு முந்தைய கியூபாவிற்கான, உத்தியோகபூர் விஜயத்தில் 5 மில்லியன் ரூபாய் பணம் மட்டுமே செலவாகியது. இருப்பினும், இந்த தனிப்பட்ட விஜயத்திற்காக 166 மில்லியன் ரூபாய் செலவிடப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் பொது நிதியை முறைக்கேடாக பயன்படுத்தியதாக கடந்த வாரம் நான் கூறியது தவறாக கூறினேன். இல்லை, அது உண்மையல்ல. இது பொது நிதியை மோசடி செய்ததாகும்." என்றார்.
பின்னர் மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் பின்னர் சந்தேக நபருக்கு பிணை வழங்குவதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
"இந்த சந்தேக நபருக்கு பிணை வழங்கப்பட வேண்டுமென்றால், முந்தைய நாள் முன்வைக்கப்பட்டதை விட அசாதாரணமான மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த சமர்ப்பணங்களை முன்வைக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த நேரத்தில் சந்தேக நபர் தேசிய வைத்தியசாலையில் இருக்கிறார். அரசியல்வாதிகள் உறவினர்களைப் போல சந்தேக நபரைப் பார்க்கப் போகிறார்கள்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ சந்தேக நபரைப் பார்க்க வந்து அவர் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருப்பதாகக் கூறினார். எனவே, இந்த சந்தேக நபருக்கு பிணை பெற, பிரதிவாதி சட்டத்தரணிகள் அசாதாரணமான சமர்ப்பணங்களை மட்டுமல்ல, அசாதாரணமானதை தாண்டிய சமர்ப்பணங்களையும் முன்வைக்க வேண்டும்.
அவர்கள் அவற்றை முன்வைக்கவில்லை என்றால், சந்தேக நபரை விசாரணை முடியும் வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்." என்றார்.
பின்னர், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திலக் மாரப்பன, சந்தேக நபரான முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் சார்பாக தனது வாதங்களை முன்வைத்தார்.
"இந்த வழக்கைத் தாக்கல் செய்வது முட்டாள்தனமானது என்பதை நான் முதலில் கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் முன்னாள் ஜனாதிபதியை இந்த நிகழ்வுக்கு ஸ்வராஜ் போல். அவர், வோல்வர்ஹாம்ப்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் உப வேந்தராக பதவியேற்றதன் 25 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடும் நிகழ்வில் ஒரு அழைப்பாளராகவே முன்னாள் ஜனாதிபதி கலந்து கொண்டார்.
அங்குதான் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. எனவே, இதுபோன்ற நிகழ்வில் பங்கேற்று நமது நாட்டைப் பற்றிய விவாதத்தை உருவாக்குவது பொது நிதியை முறைக்கேடாக பயன்படுத்துவது அல்ல.
நீங்கள் சொல்வது போல் கியூபாவின் செலவினங்களையும் இங்கிலாந்தின் செலவினங்களையும் ஒப்பிடுவது அபத்தமானது.
குறித்த ஆண்டிற்கான தேசிய தணிக்கை அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அத்தகைய உண்மை எதுவும் இல்லை. கோபாவிலும் அத்தகைய உண்மை வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.
அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஜனாதிபதி செயலகத்தின் ஒரு அதிகாரிக்கு அத்தகைய தணிக்கை நடத்த அதிகாரம் இல்லை. எனது கட்சிக்காரருக்கு 76 வயது. உங்கள் நீதிமன்றம் இன்று ஜாமீன் வழங்கவில்லை என்றால், அவர் அடுத்ததாக மேல் நீதிமன்றங்களுக்குச் செல்லலாம்.
அந்த வழக்குகள் அனைத்தும் முடிவடைய குறைந்தது 15 வருடங்கள் செல்லும். அதுவரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்படுவாரா? அதுவரை அவர் உயிருடன் இருப்பார் என்று நான் நினைக்கவில்லை." என்றார்.
பின்னர், பொது சொத்துச் சட்டத்தின் கீழ் சந்தேக நபரான ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு பிணை பெறுவதற்காக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அனுஜ பிரேமரத்ன விசேட சமர்ப்பணங்களை முன்வைத்தார்.
"எனது கட்சிக்காரரின் தற்போதைய உடல்நிலையை விளக்க விரும்புகிறேன். அவருக்கு இதய திசுக்கள் இறந்துவிட்டன. இதயத்தின் 4 முக்கிய தமனிகளில் 3 அடைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதயத்திற்கு அருகில் இருப்பதால் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது. அவருக்கு நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் உள்ளது. அவருக்கு தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் உள்ளது. அவர் 2-3 நிமிடங்கள் அதில் சிக்கியிருக்கலாம்."
குறட்டை சத்தத்தை வைத்தே இந்த நிலையைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவர் அதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அவரது மனைவிக்கு ஒன்றாகப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், அவர் தூங்கும்போது ஒரு CPAP இயந்திரத்துடன் இணைக்கப்படுகிறார்.
இதைச் செய்யாவிட்டால், இதயம் கூட நின்றுவிட வாய்ப்புள்ளது. அவருக்கு நுரையீரல் தொற்று உள்ளது. உடலில் சோடியம் குறைவாக உள்ளது. உயர் இரத்த அழுத்தம், தலைச்சுற்றல்.
திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. கணையத்தின் மேல் பகுதியில் தொற்று. இந்த நோய்கள் அனைத்தாலும், உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்துள்ளது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், அவருக்கு இருக்க வேண்டிய அனைத்து நோய்களும் உள்ளன. எனது கட்சிக்காரர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையிலேயே உள்ளார்.
எனவே, இந்த சூழ்நிலையை விசேட சூழ்நிலையாகக் கருதி, அவரை பிணையில் விடுவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.
இருப்பினும், மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல், பிரதிவாதி சட்டத்தரணிகளின் வாதங்களுக்கு பின்வருமாறு பதிலளித்தார்.
"அவர்கள் சொல்வது போல், இந்த சந்தேக நபர்களுக்கு தொண்ணூற்றொன்பது நோய்கள் உள்ளன. அப்படியானால், அவரை பார்க்க எப்படி இவ்வளவு அரசியல்வாதிகள் செல்கின்றனர்.
அதேபோன்று, இறுது வழக்கு விசாரணையின் போது இந்தியா செல்வதற்கும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. எனது கற்றறிந்த நண்பரே கூறுகிறார் தனது கட்சிக்காரர் தனது நோயை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை என்று.
அப்படியானால் அனுஜ ஏன் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறார். மேலும், நாங்கள் அவரை ரிமாண்ட் செய்தபோதுதான் அவரது நோய் பற்றி எங்களுக்குத் தெரியவந்தது. இந்த மருத்துவ அறிக்கைகளில் பெரும்பாலானவை நேற்று பெறப்பட்டன. மேலும், தனியார் வைத்தியசாலைகளில் இருந்தும் பெறப்பட்டுள்ளன.
நீதிமன்றம் இவற்றை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? மேலும், இந்த நோய்களுக்கு தேசிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை அளிக்க முடியாது என்றும் கூறப்படவில்லை.
எனவே, நீதித்துறை மருத்துவ அதிகாரிகளிடமிருந்து முறையான அறிக்கையை கோருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கடந்த வழக்கில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது இன்று எந்த விசேட சமர்ப்பணங்களும் முன்வைக்கப்படவில்லை.
சட்டத்தரணிகள் மட்டுமே மாறிவிட்டனர். எனவே, பிணை கோரிக்கையை நிராகரித்து அவரை மேலும் விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதிமன்றத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன்." என்றார்.
அனைத்து சமர்ப்பணங்களையும் பரிசீலித்த பிறகு, கோட்டை நீதவான் நிலுபுலி லங்காபுரா தனது உத்தரவை அறிவித்தார்.
"இன்று நீதிமன்றத்திற்கு வழங்க வேண்டியது ஓகஸ்ட் 22 அன்று வழங்கப்பட்ட உத்தரவின் நீட்டிப்பு.
அன்று, சந்தேக நபர் தொடர்பாக செய்யப்பட்ட விசேட சமர்ப்பணங்களில் மருத்துவ நிலைமைகள் குறித்து ஒரு மருத்துவரின் கடிதம் மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும், இன்று, பிரதிவாதி சட்டத்தரணிகள் 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிநாட்டு வைத்தியசாலைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மருத்துவ அறிக்கைகளையும், சமீபத்தில் ஒரு தனியார் வைத்தியசாலையிலிருந்தும் பெறப்பட்ட மருத்துவ அறிக்கைகளையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
அத்துடன் தேசிய வைத்தியசாலையை சேர்ந்த 06 வைத்திய நிபுணர்கள் குழுவால் ஒரு மருத்துவ அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மருத்துவ அறிக்கைகளின் நம்பகத்தன்மையை நீதிமன்றம் தற்போது பரிசீலிக்க முடியாது, மேலும் மருத்துவர்கள் அவற்றை பொறுப்புடன் வெளியிட்டுள்ளதாக நீதிமன்றம் நம்புகிறது.
அதன்படி, சந்தேக நபரின் தற்போதைய மருத்துவ நிலையை மருத்துவர்கள் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்கிறது" என நீதவான் அறிவித்தார்.