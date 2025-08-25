கொழும்பு மாவட்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் கைது

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFmEdblpIioKnWyDaUsnoE28tXgpm-4f1TC0BIBVH5GQqUB83BYeVmUdPDNpD4DLYuXWVrVaqLGLKxxy3xlGHu6d6uWOXIEtapZtGs7quS2ck4jqYpGtCpufYVkdDiKmDUlGjFjvgjYoVurGo8JXFTGxRgrYUTMsTFrwWveBhk1LZkpmsbtOLQPv25Yb2V/s600/1733295891-1731983659-24-673be683e9845.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="427" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFmEdblpIioKnWyDaUsnoE28tXgpm-4f1TC0BIBVH5GQqUB83BYeVmUdPDNpD4DLYuXWVrVaqLGLKxxy3xlGHu6d6uWOXIEtapZtGs7quS2ck4jqYpGtCpufYVkdDiKmDUlGjFjvgjYoVurGo8JXFTGxRgrYUTMsTFrwWveBhk1LZkpmsbtOLQPv25Yb2V/w640-h427-rw/1733295891-1731983659-24-673be683e9845.jpeg" width="640" /></a></div><br /><div><br /></div> கொழும்பு பிரிவுக்கு பொறுப்பான பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர் உதித்த லியனகே இன்று (25) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.<div>&nbsp; <br />குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.</div>