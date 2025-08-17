அஸ்வெசும செயலி பிழைகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை !

அஸ்வெசும பயனாளிகளை தெரிவு செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட செ யலியில் சில பிழைகள் இருப்பதாகவும் இதனால் சலுகைகளை பெற வேண்டியவர்களின் உண்மையான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு சலுகைகள் அவசியம் அற்றவர்களின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த பிழையை சரி செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இரத் தினபுரி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறு ப்பினரும் இரத்தினபுரி மாவட்ட இ ணைப்பு குழுவின் இணைத்தலை வருமான சாந்த பத்ம குமார நேற்று தெரிவித்தார்.
இரத்தினபுரி மாவட்ட ஒருங்கிணை ப்பு குழுக்கூட்டம் இரத்தினபுரி மாவட்ட செயலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றபோது உரையாற்றும் போதே அ வர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் தொடர்ந்து தகவல் தருகையில் கணினி அமைப்பில் தரவு உள்ளீட்டில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக த வறான முடிவுகள் வெளியாகின இ ந்த விஷயம் கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
அஸ்வெசும உதவி பெறுவதற்காக இரத்தினபுரி மாவட்டத்திலுள்ள 18 பிரதேச பிரிவுகளிலிருந்து 44888 மேன்முறையீட்டு விண்ணப்பங்கள் கிடைத்துள்ளன.அவற்றில் 42363 விண்ணப்பங்களின் கணக்கெடுப் பு நிறைவடைந்துள்ளன. 2025 ஆம் ஆண்டின் முதல் 7 மாதங்களில் 802 399 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டுள்ள ன எனத் தகவல் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.