வெற்றிடமாகிய காவல்துறையின் உயர் பதவிக்கு மும்முனைப் போட்டி !

காவல்துறை மா அதிபர் பதவிக்கு அடுத்தபடியாக, காவல்துறை நிர்வாகத் தலைவர் பதவிக்கு மும்முனை போட்டி நிலவுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மும்முனை போட்டியில் மூன்று சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வரலாற்றில் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர, இலங்கை காவல்துறையின் காவல்துறை நிர்வாகத் தலைவர் பதவியை, காவல்துறை மா அதிபருக்குப் பிறகு காவல்துறையில் மிகவும் மூத்த அதிகாரி எப்போதும் வகித்து வருகிறார்.
காவல்துறை மா அதிபருக்குப் பிறகு இலங்கை காவல்துறையில் மிகவும் மூத்த அதிகாரி தற்போது மத்திய மாகாணத்துக்குப் பொறுப்பான சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் லலித் பத்திநாயக்க ஆவார்.
லலித் பத்திநாயக்க தற்போது காவல்துறை நிர்வாகத்தின் பதில் தலைவராக உள்ளார்.
முன்னாள் தேசபந்து தென்னகோன் காவல்துறை மாஅதிபராக நியமிக்கப்பட்டபோது அவரை விட மூத்தவராக இருந்தார்.
நிலந்த ஜயவர்தனவும் அவரை விட மூத்தவராக இருந்தார். மூவரும் பெப்ரவரி 23, 1998 அன்று காவல் துறையில் சேர்ந்தனர்.
நிலந்த ஜயவர்தன பெப்ரவரி 28, 2019 அன்று சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபராக பதவி உயர்வு பெற்றபோது, நவம்பர் 20, 2019 அன்று லலித் பத்திநாயக்க சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மாஅதிபராக பதவி உயர்வு பெற்றார்.
தேசபந்து தென்னகோன் 2020 இல் சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபராக பதவி உயர்வு பெற்றார். இருப்பினும், மற்ற இருவரையும் விஞ்சி அவர் காவல்துறை மா அதிபர் ஆனார்.
காவல்துறை மா அதிபராக நியமிக்கப்பட்டபோது, தேசிய காவல்துறை ஆணைக்குழு அவரை விட சுமார் ஒரு வருடம் மூத்தவரான நிலந்த ஜயவர்தனவை கட்டாய விடுப்பில் அனுப்ப நடவடிக்கை எடுத்தது, மேலும் உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாதத் தாக்குதலைத் தடுக்க, தகவல் அறிந்திருந்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததற்காக குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, ஜூலை 18, 2024 முதல் காவல்துறை நிர்வாகப் பிரிவுத் தலைவர் பதவி வெற்றிடமானது. ஆனால் அதற்கு நிரந்தர அதிகாரியை நியமிக்க தேசிய காவல்துறை ஆணைக்குழு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
அந்த நேரத்தில், காவல் துறைத் தலைவராகப் பணியாற்றி வந்த தேசபந்து தென்னகோன், அப்போது மிகவும் மூத்தவராக இருந்த லலித் பத்திநாயக்கவுக்குப் பதிலாக ஒரு இளைய அதிகாரியை அந்தப் பதவிக்கு நியமிக்க முயன்றார்.
தேசிய காவல்துறை ஆணைக்குழு இதை அனுமதிக்கவில்லை, பின்னர், உயர் நீதிமன்றம் தேசபந்து தென்னகோன் காவல்துறை மா அதிபராக செயல்படுவதைத் தடுக்கும் உத்தரவைப் பிறப்பித்ததைத் தொடர்ந்து, தேசிய காவல்துறை ஆணைக்குழு தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி லலித் பத்திநாயக்கவை அந்தப் பதவிக்கு நியமித்தது.
அதன்படி, லலித் பத்திநாயக்க ஆகஸ்ட் 2, 2024 முதல் மத்திய மாகாணத்துக்கு பொறுப்பான சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபராகவும், காவல்துறை நிர்வாகப் பிரிவின் பதில் தலைவராகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.
விசாரணை தொடர்பாக நிலந்த ஜயவர்தன கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பப்பட்டதால், தேசிய காவல்துறை ஆணைக்குழு அந்தப் பதவியை பதில் பதவியாகப் பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுத்தது, மேலும் விசாரணையில் அவர் சரியானவர் எனக் கண்டறியப்பட்டால், அந்தப் பதவி அவருக்கு மீண்டும் வழங்கப்படும்.
நவம்பர் 27, 2024 அன்று பிரியந்த வீரசூரிய பதில் காவல்துறை மா அதிபராக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு, நிலந்த ஜயவர்தன சேவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.
தேசிய காவல்துறை ஆணைக்குழுவால் நிலந்த ஜயவர்தன பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதன் மூலம், காவல்துறை நிர்வாகத் தலைவர் பதவி வெற்றிடமானது. இந்தப் பதவிக்கு போட்டி நிலவுகிறது.
இந்தப் பதவிக்கான போட்டி பிரியந்த வீரசூரிய காவல்துறை மா அதிபராக நியமிக்கப்பட்டதன் மூலம் சூடுபிடித்துள்ளதாக காவல்துறை தலைமையகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இலங்கை காவல்துறையின் தற்போது இந்தப் பதவியில் பணியாற்றும் மூத்த அதிகாரியான லலித் பத்திநாயக்க, 60 வயதை நிறைவு செய்த பிறகு, மார்ச் 07, 2032 அன்று காவல் சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார்.
அவருக்குப் பிறகு, இரண்டாவது மிக மூத்தவர் மேல் மாகாணத்திற்குப் பொறுப்பான சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் சஞ்சீவ தர்மரத்ன ஆவார்.
அவர் காவல்முறை மா அதிபர் பிரியந்த வீரசூரியவிடம் பயிற்சி உதவி காவல்துறை அத்தியட்சகராக காவல்துறை சேவையில் சேர்ந்தார், மேலும் நவம்பர் 11, 2020 அன்று சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் பதவிக்கு பதவி உயர்வு பெற்றார். அவர் நவம்பர் 11, 2032 அன்று தனது 60 ஆவது வயதில் ஓய்வு பெற உள்ளார்.
சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் சஜீவ மெதவத்த, காவல்துறையின் பயிற்சி மற்றும் உயர்கல்விப் பக்கத்திற்குப் பொறுப்பானவர்.
அவர் காவல்துறை மா அதிபரிடம் பயிற்சி உதவி காவல்துறை அத்தியட்சகராக காவல்துறையில் சேர்ந்த குழுவிலும் உறுப்பினராக உள்ளார். அவர் அக்டோபர் 5, 2031 அன்று தனது 60 ஆவது வயதில் காவல்துறை சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார்.
இது தவிர, காவல்துறை மா அதிபர் பிரியந்த வீரசூரியவிடம் பயிற்சி உதவி காவல்துறை அத்தியட்சகராக சேர்ந்தவர்களில், தென் மாகாணத்திற்குப் பொறுப்பான சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மாஅதிபர் கித்சிறி ஜயலத், குற்றம் மற்றும் போக்குவரத்துப் பிரிவிற்குப் பொறுப்பான சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் ரன்மல் கொடிதுவக்கு, மற்றும் நலன்புரி சேவைகளுக்குப் பொறுப்பான சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மாஅதிபர் ரஜித ஸ்ரீ தமிந்த ஆகியோர் அடங்குவர்.
காவல்துறை சேவையில் கான்ஸ்டபிளாகச் சேர்ந்து, பின்னர் மீண்டும் பயிற்சி உதவி காவல்துறை அத்தியட்சகராக பணியாற்றிய ஜயலத், டிசம்பர் 9, 2030 அன்று காவல்துறை சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார்.
முன்னாள் காவல்துறை மா அதிபர் லக்கி கொடிதுவக்குவின் மகன் ரன்மல், ஜூன் 12, 2033 அன்றும், தமிந்த ஜூன் 7, 2033 அன்றும் ஓய்வு பெற உள்ளனர்.
மூப்புத்தன்மையில் உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த அதிகாரிகளில் மூன்று பேர், எதிர்காலத்தில் காவல்துறைமா அதிபர் பதவியை வகிக்க பல வாய்ப்புகள் உள்ளன.
நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான காவல்துறை அதிகாரிகளில் ஒருவரும், இலங்கை காவல்துறையில் மிக நீண்ட காலம் பணியாற்றிய சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபரான அஜித் ரோஹண, 60 வருட சேவையை முடித்து, ஜூலை 12, 2026 அன்று காவல்துறை சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார்.
அஜித் ரோஹண, ஜூன் 1, 1988 அன்று பயிற்சி உதவி காவல்துறை அத்தியட்சகராக காவல்துறை சேவையில் சேர்ந்தார்.
அஜித் ரோஹணவுக்குப் பிறகு சிரேஸ்ட பிரதி காவல்துறை மாஅதிபராக இருப்பவர், காவல்துறை விசேட அதிரடிப்படையின் முன்னாள் கட்டளை அதிகாரியும், தற்போது கிழக்கு மாகாணத்துக்கு பொறுபபான சிரேஷ்ட பிரதி காவல்துறை மா அதிபராகவும் பணியாற்றி வரும் வருண ஜயசுந்தர ஆவார்.
1976 அக்டோபர் 18 அன்று பிறந்த இவர், 2036 ஆம் ஆண்டு தனது 60 ஆவது வயதில் காவல்துறை சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார்.