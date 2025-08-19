பணச்சூதாட்ட ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகார சபை சட்டமூலம் நிறைவேற்றம்

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1yJq6nXL1Lqy-uyIPFLA5ayyjiz_dx-Y8kOonxvvzPZ2VDs_0H_QezcqwaCxL9dDDN9YNSTU0uH-Aku7uCeZUagA7KdkoFzAzNRz-VQI4jGPThAANBUc7wH4TkLfzLzBfHzKVQQLFlcY7aJ8ktsrDQEKPGo2JmKl1eXQ_rfY0aE4EIcFFI8d4B9AOyhyphenhyphenM/s600/23-654b605d123ff.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1yJq6nXL1Lqy-uyIPFLA5ayyjiz_dx-Y8kOonxvvzPZ2VDs_0H_QezcqwaCxL9dDDN9YNSTU0uH-Aku7uCeZUagA7KdkoFzAzNRz-VQI4jGPThAANBUc7wH4TkLfzLzBfHzKVQQLFlcY7aJ8ktsrDQEKPGo2JmKl1eXQ_rfY0aE4EIcFFI8d4B9AOyhyphenhyphenM/s16000-rw/23-654b605d123ff.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">பணச்சூதாட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபைச் சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">பாராளுமன்றத்தில் இன்று (19) இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான விவாதம் இடம்பெற்ற நிலையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.</div>