துணை மருத்துவப் பாடசாலைகள் இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே செயல்படும் - நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ

இலங்கை தேசிய மருத்துவமனையுடன் இணைக்கப்பட்ட துணை மருத்துவத் தொழில்கள் (Professions Supplementary to Medicine -PSM) மற்றும் துணை மருத்துவப் பள்ளிகளில் (Paramedical schools attached to the National Hospital) பயிற்சிப் பாடநெறிகளை வெற்றிகரமாக முடித்த மாணவர்களுக்கான உயர் டிப்ளோமா விருது வழங்கும் விழா புதன்கிழமை (20) கொழும்பில் உள்ள பண்டாரநாயக்க நினைவு சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸவின் தலைமையில் நடைபெற்றது.
அதன்படி, நாட்டின் துணை மருத்துவத் தொழில்களில் பட்டதாரிகளின் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல் கல்லாக இந்த நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது.
இந்த ஆண்டு இருதயவியல் துறையில் உயர் டிப்ளோமா, (Higher Diploma in Cardiography) எலக்ட்ரானிக் நோயறிதல் தொழில்நுட்பத்தில் (Higher Diploma in Electronurodiagnostic Technology) உயர் டிப்ளோமா, தொழில் சிகிச்சையில் (Higher Diploma in Occupational Therapy) உயர் டிப்ளோமா மற்றும் ரேடியோகிராஃபியில் உயர் டிப்ளோமா (Higher Diploma in Radiography) படிப்புகளை வெற்றிகரமாக முடித்த 163 பட்டதாரிகளுக்கு உயர் டிப்ளோமா பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேற்கூறிய துறைகளுக்கான இரண்டு ஆண்டு முழுநேர பயிற்சித் திட்டங்கள் சுகாதார அமைச்சின் கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி (ET&R) பிரிவின் பயிற்சிப் பிரிவின் கீழ் நடத்தப்படுகின்றன.
இந்த கலந்துக்கொண்ட சுகாதார அமைச்சர் நளிந்த ஜெயதிஸ்ஸ மேலும் கூறுகையில்,
பயிற்சித் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், பட்டதாரிகள் நேரடியாக சுகாதார அமைச்சில் உள்வாங்கப்பட உள்ளனர். இந்த பட்டமளிப்பு விழா நாட்டின் சுகாதாரத் துறையில் ஒரு சாதனையாகும் .
இந்த மேம்பட்ட டிப்ளோமா பட்டதாரிகள் திறமையான, நேர்மையான, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கருணை மிகுந்த நிபுணர்களாக சுகாதார சேவைக்கு வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.
நாட்டின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு முறை பல்வேறு நிபுணர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் பரந்த மற்றும் சிக்கலான தொகுப்பாகும்.
அதன் பலம் பொது மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக நம்பிக்கையுடன், குழுவாக ஒன்றிணைந்து செயல்படும் செயல்பாடுகளில் உள்ளது.
இந்த குழு குழுவாகச் செயல்படும். அவர்கள் சுகாதாரப் பராமரிப்பு அமைப்பைப் பராமரிக்கும் மற்றும் எதிர்கால சவால்களை சமாளிக்க வழிகாட்டும் சிறந்த சுகாதார சேவைகளை வழங்கும்.
சுகாதார சேவைகள் என்பது 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஒரு சேவை. சில குழுக்களின் செயல்களால் இந்த நாட்டில் உள்ள சுகாதாரப் பராமரிப்பு முறை குறித்து பொதுமக்கள் தற்போது ஈர்க்கப்படவில்லை.
துணை மருத்துவப் பாடசாலைகள் இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே செயல்படும். அதன் பிறகு பட்டதாரிகள் நேரடியாக சுகாதார அமைப்பில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.
அனைத்து சுகாதார நிபுணர்களையும் உலகத் தரத்திற்கு ஏற்ப மாற்றியமைப்பது அரசாங்கத்தின் தொலைநோக்குப் பார்வை. 2025 ஆம் ஆண்டில் சுகாதார சேவைகளுக்கு முந்தைய ஆண்டை விட அதிக பணம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்காசியாவின் பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வலுவான, நம்பகமான மற்றும் உலகத் தரம் வாய்ந்த சுகாதார சேவை முறையை வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருகின்றது என்றார்.
இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை சுகாதார அமைச்சின் கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி (ET&R) பிரிவு, இருதயவியல் கல்லூரி (School of Cardiography),, மின்-மூளையியல் கல்லூரி (School of Electroencephalography), பிசியோதெரபி மற்றும் தொழில் சிகிச்சை கல்லூரி மற்றும் ரேடியோகிராஃபி கல்லூரி (School of Physiotherapy and Occupational Therapy) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக ஏற்பாடு செய்தது.
இந்த நிகழ்வில் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் (பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி) எம்.ஏ.எஸ்.சி. சமரக்கோன், இயக்குநர் (பயிற்சி) டாக்டர். ஜி.எஸ்.பி. ரணசிங்க, ஆலோசகர்கள், மூத்த அமைச்சக அதிகாரிகள், பயிற்சி பள்ளிகளின் முதல்வர்கள் மற்றும் கல்வி ஊழியர்கள், பட்டதாரிகள் மற்றும் உயர் டிப்ளோமா பெற்றவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.