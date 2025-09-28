இம் மாதத்தில் 126,379 சுற்றுலாப் பயணிகள் நாட்டிற்கு வருகை

இலங்கை சுற்றுலா மேம்பாட்டு ஆணையம் தனது சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களில், 2025 செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் 24 நாட்களில் 126,379 சுற்றுலாப் பயணிகள் நாட்டிற்கு வந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
அவர்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலானவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்கள், 37,179 பேர்.
கூடுதலாக, பிரிட்டன், ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, சீனா, பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளிலிருந்தும் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
அதன்படி, இந்த ஆண்டு இதுவரை நாட்டிற்கு வருகை தந்த மொத்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 1,692,902 என்று சுற்றுலா மேம்பாட்டு ஆணையம் கூறுகிறது.