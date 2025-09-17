கடந்த 17 மணிநேரத்திற்குள் நான்கு துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் பதிவு
கடந்த 17 மணி நேரத்திற்குள் நான்கு துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
அதன்படி, கொழும்பு கிராண்ட்பாஸ் மஹாவத்த மணிக்கூட்டுக் கோபுரத்திற்கு அருகில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை (05) இரவு 11.45 மணியளவில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் 27 வயதுடைய இளைஞன் உயிரிழந்துள்ளார்.
கொழும்பு - மருதானை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பஞ்சிகாவத்த வீதியில் அமைந்துள்ள வங்கியொன்றுக்கு முன்பாக இன்று சனிக்கிழமை (06) அதிகாலை 01.40 மணியளவில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார்.
மேலும், நீர்கொழும்பு, குட்டுதுவ மற்றும் களுத்துறை - பாணந்துறை ஆகிய பகுதிகளில் இன்று சனிக்கிழமை (06) காலை இரு துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. காயங்கள் எதுவும் இல்லை.
இதன்படி, 2025 ஆம் ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதிக்குள் நாட்டில் 96 துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவங்களின் போது 50 பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் 53 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
அதிகளவான துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவங்கள் பாதாள உலக கும்பல்களுக்கு இடையிலான மோதல்கள் காரணமாக இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவங்கள் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.