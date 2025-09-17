அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஐபோன் 17

உலகம் முழுவதும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஐபோன் 17 சீரிஸ் மாடல்கள் வெளியாகி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. மொத்தமாக 4 மாடல்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒவ்வொன்றும் புதுப்பது அம்சங்களுடனும், வசதிகளுடனும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
உலகின் முன்னணி செல்போன் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்று ஆப்பிள். இன்றைக்கு இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன்களை பயன்படுத்துவதில் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆப்பிளின் புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளும், அதன் க்ளாசிக் வடிவமுமே இதற்கு காரணம்.
இந்நிலையில், ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் மாதம் ஆப்பிள் நிறுவனம் நடத்தும் வருடாந்திர நிகழ்வில் புதிய மாடல் ஆப்பிள் ஐபோன், ஐபேட், ஆப்பிள் வாட்ச், ஏர்பாட்கள் என பல்வேறு கேட்ஜெட்களை வெளியிடுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நேற்று கலிஃபோர்னியாவின் குப்பர்டினோ நகரில் உள்ள ஆப்பிள் பார்க்கில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 17 சீரிஸ் மாடல் ஐபோன்கள் வெளியிடப்பட்டன.
புதிய 17 சீரிஸ் மாடல்
ஐபோன் 17, ஐபோன் 17 ஏர், ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் என 4 புதிய மாடல் ஐபோன்கள் வரிசையாக களமிறங்கியுள்ளன. மேலும், ஆப்பிள் ஏர்போட்ஸ் 3 ப்ரோ மற்றும் 11 சீரிஸ் ஆப்பிள் வாட்ச், அல்ட்ரா 3 வாட்ச், எஸ்இ 3 வாட்ச் ஆகியவையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
என்னனென்ன வசதிகள் உள்ளன?
ஐபோன் 17: 120Hz வரை திரை தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது 6.3-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR திரையுடன்புதிய செராமிக் ஷீல்ட் 2 கொண்டுள்ளது. அதனால், கீழே விழுந்து கீறல் ஏற்படும் சமயங்களில், மூன்று மடங்கு பாதுகாப்பு கொண்ட ஸ்கிரினாக இது அமையும்.
A19 சிப்பால் இயக்கப்படும் ஐபோன் 17, 256GB டேட்டா ஸ்டோரேஜுடன் தொடங்குகிறது. 2x டெலிஃபோட்டோவுடன் கூடிய 48MP ஃப்யூஷன் மெயின் கேமரா மற்றும் மேக்ரோ புகைப்படங்களை எடுக்க உதவும் வகையில் 48MP ஃப்யூஷன் அல்ட்ரா வைட் கேமரா ஆகியவை உள்ளன. கருப்பு, லாவெண்டர், மிஸ்ட் ப்ளூ, சேஜ் (சாம்பல்-பச்சை) மற்றும் வெள்ளை ஆகிய வண்ணங்களில் விற்பனையாகிறது.
ஐபோன் ஏர்: இதுவரை இருந்ததிலேயே இது மிக மெல்லிய ஐபோன் மட்டுமல்ல, உலகின் மிக மெல்லிய ஸ்லாப்-ஸ்டைல் போனாகும். கேலக்ஸி எஸ்25 எட்ஜ் மற்றும் அதன் 5.8மிமீ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் 5.6மிமீ பிரேம் கொண்டுள்ளது. 48MP ஃப்யூஷன் மெயின் கேமரா மற்றும் 18MP சென்டர் ஸ்டேஜ் முன் கேமரா கொண்டுள்ளது.
ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ப்ரோ மேக்ஸ்: இந்த இரண்டு வகை ஆப்பிள் ஐபோன்கள், புதிய A19 ப்ரோ சிப்பைக் கொண்டுள்ளன. இரண்டு போன்களிலும் மூன்று 48MP ஃப்யூஷன் கேமராக்கள் உள்ளன. இவற்றில் ப்ரோமேக்ஸ் ஐபோன் மாடலானது, திரைப்பட கேமரா பாணியில் படங்கள் எடுக்கும் வகையில் நுணுக்கமான தொழில்நுட்பங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபோன் 17 விலைகள்: ( இலங்கையில் எதிர்பார்க்கலாம் )
உலகளாவிய விலை நிர்ணயம் ஐபோன் 16 தொடருடன் ஒத்துப்போக வாய்ப்புள்ளது:
ஐபோன் 17: USD 799 (~LKR 242,000)
ஐபோன் 17 ஏர்: USD 899–949 (~LKR 272,000–287,000)
ஐபோன் 17 ப்ரோ: USD 1,099 (~LKR 333,000)
ஐபோன் 17 ப்ரோ அதிகபட்சம்: USD 1,199 (~LKR 364,000)
சில அறிக்கைகள் Pro Max USD 1,600 (~LKR 486,000) வரை உயரக்கூடும் என்று கூறுகின்றன. இலங்கை வரிகள் மற்றும் இறக்குமதி வரிகள் காரணியாக்கப்பட்டவுடன், இங்கு சில்லறை விலைகள் கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும்