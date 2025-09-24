தங்கம் 24 கரட் ஒரு பவுண் 288,000 ரூபா !

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYv9SuTjW00hQVsFXCu2xkRnhKdIUQlQQTtf_U0qK5IN8PweAfOePmPraJ7UdF0G2AQJuhvWFD5vi1Exb1wrTnjJDuj9khOR9UM7XWM_EfFL9f2LjlG56tti8_fQvkrmUX-MeBBMYcd4_riuYONPj_gHiP2DZLN0qLye7b4gkzTa7FmTmHWFTNdP7TObnN/s600/25-678e158842d8c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="427" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYv9SuTjW00hQVsFXCu2xkRnhKdIUQlQQTtf_U0qK5IN8PweAfOePmPraJ7UdF0G2AQJuhvWFD5vi1Exb1wrTnjJDuj9khOR9UM7XWM_EfFL9f2LjlG56tti8_fQvkrmUX-MeBBMYcd4_riuYONPj_gHiP2DZLN0qLye7b4gkzTa7FmTmHWFTNdP7TObnN/w640-h427-rw/25-678e158842d8c.jpg" width="640" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கிழமை (06) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரத்தின் அடிப்படையில்,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">22 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 266,400 ரூபாவாகவும் 24 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 288,000 ரூபாவாகவும் காணப்படுகிறது.</div>