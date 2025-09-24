அடுத்த 24 மணித்தியாலங்களுக்கு காற்றுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு

அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் நாட்டைச் சுற்றியுள்ள கடல் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
தென்மேற்கிலிருந்து காற்று வீசும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு (30-40) கி.மீ. வரை இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாத்தறையிலிருந்து ஹம்பாந்தோட்டை வழியாக பொத்துவில் வரையிலும், சிலாபத்திலிருந்து மன்னார் வழியாக காங்கேசன்துறை வரையிலும் உள்ள கடற்கரையோரங்களில் காற்றின் வேகம் அவ்வப்போது மணிக்கு சுமார் (50-55) கி.மீ வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
காங்கேசன்துறையிலிருந்து திருகோணமலை வரையிலான கடற்கரைக்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் காற்றின் வேகம் அவ்வப்போது மணிக்கு 50 கி.மீ வரை அதிகரிக்கக்கூடும்.
மாத்தறையிலிருந்து ஹம்பாந்தோட்டை வழியாக பொத்துவில் வரையிலும், சிலாபத்திலிருந்து மன்னார் வழியாக காங்கேசன்துறை வரையிலும் உள்ள கடற்கரையோரக் கடல் பகுதிகள் அவ்வப்போது கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும் என்றும் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
காங்கேசன்துறையிலிருந்து திருகோணமலை வரையிலான கடற்கரைக்கு அப்பால் உள்ள கடல் பகுதிகள் அவ்வப்போது மிகவும் கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும் என்றும் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.