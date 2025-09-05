சிறுவயது கர்ப்பம் தொடர்பில் 44 முறைப்பாடுகள் பதிவு

இந்த ஆண்டின் முதல் ஏழு மாதங்களில் சிறுவயது கர்ப்பம் தொடர்பில் 44 முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி சிறுவர்கள் தொடர்பாக 5461 முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளதாக தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்த ஆண்டில், சிறுவர் மீதான கடுமையான பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பாக 141 முறைப்பாடுகளும், பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாக 330 முறைப்பாடுகளும், சிறுவர் வன்கொடுமை தொடர்பாக 32 முறைப்பாடுகளும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த காலக்கட்டத்தில் கிடைக்கபெற்ற அதிக எண்ணிக்கையிலான முறைப்பாடுகள் சிறுவர்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைகள் என தெரியவந்துள்ளது.
இதேவேளை, சிறுவர்கள் யாசகம் எடுப்பது தொடர்பாக 125 முறைப்பாடுகளும் சிறுவர் தொழிலாளர் தொடர்பாக 82 முறைப்பாடுகளும் பதிவாகியுள்ளன.
மேலும், அதே 07 மாதங்களில், சிறுவர்களுக்கு எதிரான சைபர் மிரட்டல் தொடர்பாக 81 முறைப்பாடுகளும், 10 தற்கொலைகள் தொடர்பில் 10 முறைப்பாடுகளும், போதைப்பொருள் குற்றங்கள் தொடர்பாக 63 முறைப்பாடுகளும், சிறுவர் திருமணங்கள் தொடர்பில் 03 முறைப்பாடுகளும் மற்றும் 01 கருக்கலைப்பு தொடர்பில் 01 முறைப்பாடும் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.