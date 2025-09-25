வனவிலங்கு கணக்கெடுப்பின் போது பொதுமக்களால் வழங்கப்பட்ட தரவுகளில் 50 சதவீதமானவை மாத்திரமே துல்லியமானவை : பிரதி அமைச்சர்

on Thursday, September 25, 2025
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடத்தப்பட்ட விலங்கு கணக்கெடுப்பின் செலவை வேளாண் துணை அமைச்சர் நாமல் கருணாரத்னே வெளியிட்டார்.

பயிர் சேதப்படுத்தும் விலங்குகள் பற்றிய சரியான புரிதலைப் பெறுவதற்காக இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார், அறிவியல் கொள்கை பதிலுக்காக.

திட்ட செலவு ரூ. 70 மில்லியனைத் தாண்டியது என்ற கூற்றுக்களை மறுத்து, துணை அமைச்சர் அதிகாரப்பூர்வ செலவு விவரத்தை வெளியிட்டார். கணக்கெடுப்பின் மொத்த செலவு ரூ. 3.916 மில்லியன் என்று துணை அமைச்சர் கூறினார்.

அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின்படி, கணக்கெடுப்பு பின்வரும் விலங்கு எண்ணிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது

•⁠ ⁠டோக் குரங்குகள்: 5.19 மில்லியன் (5197517)
•⁠ ⁠லங்கூர் குரங்குகள்: 1.75 மில்லியன் (1747623)
•⁠ ⁠மயில்கள்: 4.28 மில்லியன் (4285745)
•⁠ ⁠தண்டு லேனா (ராட்சத அணில்): 2.67 மில்லியன் (2666630)

