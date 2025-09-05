5 ஆயிரம் ரூபாய் போலி நாணயத்தாள்களுடன் நால்வர் கைது !

ஹபரணை பொலிஸார் இன்று (18) அதிகாலை அநுராதபுரத்தின் மதவாச்சிய பகுதியில் நடத்திய சோதனையில் 145 போலி 5 ஆயிரம் ரூபாய் நாணயத்தாள்கள் மற்றும் அவற்றை அச்சிடப் பயன்படுத்தப்படும் பல மடிக்கணினிகள், கணினிகள் மற்றும் பிற உபகரணங்களுடன் நான்கு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஹபரணை பிரதேசத்தில் 5 ஆயிரம் ரூபாய் நாணயத்தாள் புழக்கத்தில் இருப்பது குறித்து பிரதான சந்தேக நபரிடமிருந்து கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட மற்ற சந்தேக நபர்களை ஹபரணை பொலிஸார், கைது செய்துள்ளனர்.
குறித்த சந்தேக நபர்கள் மதவாச்சிய பிரதேசத்தில் போலி நாணயத்தாள்களை அச்சிட்டு, ஹபரணை பிரதேசத்திற்கு வந்து அவற்றை மாற்றிக் கொண்டதாகவும்,இந்த மோசடி நீண்ட காலமாக நடந்து வந்ததாகவும் முதற்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளதாக ஹபரணை பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சந்தேக நபர்கள் 20 முதல் 30 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் எனவும் மதவாச்சிய பிரதேசத்தில் வசிப்பவர்கள் எனவும் பொலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ஹபரணை பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரி பாலித இளங்கசேகரவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், பதில் பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரி விமல் சிறிவர்தன தலைமையிலான பொலிஸ் அதிகாரிகள் குழு, போலி நாணயத்தாள்களுடன் சந்தேக நபர்களைக் கைது செய்துள்ளனர்.
சந்தேக நபர்கள் இன்று கெக்கிராவை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்படவுள்ளனர்.