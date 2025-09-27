ASP பதவி உயர்வுகளுக்கு எதிராக 3 மனுக்கள் தாக்கல்

உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் பதவி உயர்வுக்காக சமீபத்தில் நடைபெற்ற பரீட்சையில் கலந்துகொண்டவர்களில் 45 பேர் உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களாகப் பதவி உயர்வு பெற்றதால், தங்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, 170 பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர்கள் மற்றும் பொலிஸ் பரிசோதகர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் மூன்று அடிப்படை உரிமை மனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
இந்த மனுக்களில், பொலிஸ்மா அதிபர், பதவி உயர்வு பெற்ற உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள், மற்றும் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் பிரதிவாதிகளாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.
சட்டத்தரணி மஞ்சுள பாலசூரிய தாக்கல் செய்த மனுக்களில், உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் பதவி உயர்வுக்காக நடத்தப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில், கடந்த 25 ஆம் திகதி 45 பேர் உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களாகப் பதவி உயர்வு பெற்றதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பரீட்சையின் ஒரு வினாத்தாள் கசிந்ததாகவும், பரீட்சை முடிவுகள் தாமதமாக வெளியிடப்பட்டதாகவும், இது திட்டமிடப்பட்ட செயல் எனவும் மனுக்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த காலங்களில் உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் பதவிக்கு மூப்பு அடிப்படையில் பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டதாக மனுதாரர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், இந்தப் பரீட்சையில் தொழில்முறைத் தகுதிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல், கல்வித் தகுதி மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொள்ளப்பட்டு பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், பரீட்சையில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்ததாகவும் மனுக்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, தங்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர்புடைய பரீட்சை முடிவுகளைச் செல்லாததாக்கி உத்தரவு பிறப்பிக்குமாறும் மனுதாரர்கள் நீதிமன்றத்தைக் கோரியுள்ளனர்.