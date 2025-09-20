அநுராதபுர விசேட தேவையுடைய பாடசாலையில் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் ; பொருளாளர் கைது !

விசேட தேவைகள் உள்ள பிள்ளைகளை சமூகத்தின் அனைத்து குடிமக்களிடமிருந்தும் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியதாக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பதிவாகிய வண்ணமே உள்ளன.
அநுராதபுரம் பகுதியில் அவ்வாறான சம்பவம் ஒன்று அண்மையில் பதிவாகியுள்ளது.
அநுராதபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு பாடசாலையில் விசேட தேவைகள் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் தவறான செயல்கள் மற்றும் துஷ்பிரயோகங்கள் குறித்து அநுராதபுரம் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் நேற்று விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
அநுராதபுரம் நகரில் அமைந்துள்ள இந்த விசேட பாடசாலையில் விசேட தேவைகள் உள்ள பிள்ளைகள் படிக்கின்றனர்.
சுமார் 69 ஆண்களும் பெண்களும் படிக்கும் இந்தப் பாடசாலை, ஒரு தனியார் நிறுவனத்தால் பராமரிக்கப்படுகிறது.
இது வடமத்திய மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழ் மேற்பார்வையிடப்படுகிறது.
கவலைக்குரிய விடயம் என்னவென்றால், தங்கள் எதிர்காலத்தைக் கட்டியெழுப்பும் நோக்கில் இந்தப் பாடசாலைக்கு விசேட தேவைகள் உள்ள பிள்ளைகள் குழுவொன்று படிக்க வருகின்றது.
ஆனால் அவர்கள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பல்வேறு துன்புறுத்தல்களுக்கு ஆளாவதாக தெரியவந்துள்ளது.
3 சிறுவர்களும், சிறுமி ஒருவரும் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ள குற்றச்சாட்டில் அந்த பாடசாலையின் பொருளாளராகப் பணியாற்றிய நபர் கைது செய்யப்பட்டதுடன் அவர் எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அநுராதபுரம் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
காது கேளாத, வாய் பேச முடியாத தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு துன்புறுத்தல்களைப் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத பெற்றோர்கள் சமீபத்தில் பள்ளியின் நிர்வாகக் குழுவிற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.