வெப்பநிலை எச்சரிக்கை மட்டத்துக்கு அதிகரிக்கும் !

on Sunday, September 14, 2025
No comments


மனித உடலால் உணரக்கூடிய வெப்பநிலை எச்சரிக்கை மட்டத்துக்கு அதிகரிக்கும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

அதன்படி, வடக்கு, வடமத்திய மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும், மொனராகலை மாவட்டத்திலும் வெப்பநிலை எச்சரிக்கை மட்டத்திற்கு உயரக்கூடுமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் அதிக நீர் அருந்துமாறும், வெப்பம் தொடர்பான நோய்களைத் தவிர்க்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறும் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

அதேநேரம், வெளிப்புற வேலைத் தளங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அதிக நீர் அருந்தவும், நிழலான பகுதிகளில் ஓய்வெடுக்கவும், தங்கள் செயல்பாடுகளை வேகப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

வயதானவர்கள் மற்றும் நோயாளிகள் மிகுந்த அவதானமாக செயற்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

அதேநேரத்தில் பெற்றோர்கள், குழந்தைகளை வாகனங்களுக்குள் கவனிக்காமல் விட்டுவிடக்கூடாது என நினைவூட்டப்படுகிறார்கள்.

வெளிப்புற நடவடிக்கைகளை மட்டுப்படுத்தவும், நீரேற்றம், ஓய்வு மற்றும் நிழலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும், குளிர்ச்சியாக இருக்க வெளிர் நிற, சுவாசிக்கக்கூடிய ஆடைகளை அணியவும் வேண்டுமென அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு மேலும் பரிந்துரைக்கின்றனர்.




You may like these posts