மாவனெல்லையில் கட்டுமானப்பணி நடைபெறும் இடத்தில் மண்மேடு சரிவு - தொழிலாளர்கள் இருவரின் சடலங்கள் மீட்பு

on Monday, September 29, 2025
No comments



மாவனெல்லை - மாணிக்கவ பகுதியில் கட்டுமானப்பணி நடைபெறும் இடத்தில் மண்மேடு சரிந்து விழுந்த நிலையில், மண்ணுக்குள் சிக்கியிருந்த தொழிலாளர்கள் இருவரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இந்த அனர்த்தம் இன்று திங்கட்கிழமை (29) காலை இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

மூன்று தொழிலாளர்கள் மண்ணுக்குள் சிக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் இருவரின் சடலங்கள் தற்போது மீட்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

மண்ணுக்குள் சிக்கிய மற்றைய தொழிலாளரை மீட்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

You may like these posts