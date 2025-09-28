போலி ஆவணங்களுடன் ஆடம்பர வாகனங்கள் : முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் அமல் சில்வா கைது

முன்னாள் மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் அமல் சில்வா, போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வலான ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட விசேட நடவடிக்கையின் போது, சந்தேகநபர் 60 மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான மூன்று ஆடம்பர வாகனங்களுடன் பிடிபட்டதாக காவல்துறை ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர், மேலதிக விசாரணைகளுக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் எனவும், சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் பொலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

