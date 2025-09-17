துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி மக்களை அச்சுறுத்தி கப்பம் பெற்று வந்த நபர் கைது !

கிரிவத்துடுவ, மில்லகஹவத்த பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி உள்ளூர் மக்களை அச்சுறுத்தி கப்பம் பெற்று வந்த நபர் ஒருவர் கஹதுடுவ பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்தத் துப்பாக்கிச் சூட்டில் 49 வயது பெண் ஒருவர் காயமடைந்து கஹதுடுவ வேதர மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சந்தேக நபரிடமிருந்து உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட கையெறி குண்டு ஒன்றும் கத்தி ஒன்றும் பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டன.
சந்தேக நபர், தன்னைக் கைது செய்ய வந்த பொலிஸாரை துப்பாக்கியால் சுடுவதாக மிரட்டியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
போதைப்பொருள் உட்கொள்ள பணம் திரட்டும் நோக்கில் இந்தக் கப்பம் பெறுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
முன்னர், கூர்மையான ஆயுதங்களால் வெட்டி காயப்படுத்திய குற்றத்திற்காக இந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் என பொலிஸார் கூறினர்.
32 வயதுடைய சந்தேக நபர் கெஸ்பேவ நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.கஹதுடுவ பொலிஸார் இது தொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.