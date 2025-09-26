சிங்கள மொழி கற்றல் சமூக கலாசாரத்தைப் புரிதலும் இனங்களுக்கு இடையேயான உறவுகளை வளர்க்க உதவும் – முனீர் முளப்பர்

சிங்கள மொழியைக் கற்றுக் கொள்வதானது அந்த மொழியின் தனித்துவமான சமூக கலாசாரத் தைப் புரிந்துகொள்ளவும், இனங்களுக்கு இடையேயான உறவுகளை வளர்க்கவும் உதவும் என்று தேசிய ஒருமைப்பாடு பிரதி அமைச்சர் முனீர் முளப்பர் தெரிவித்தார்.
பேருவளை ஜாமிஆ நளீமிய்யா இஸ்லாமிய கற்கைகள் பீட மாணவர்களுக்கு சிங்கள மொழியில் பயிற்சி வழங்கும் நோக்கோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள சிங்கள மொழிப் பயிற்சித் திட்டத்தின் தொடக்க விழா அண்மையில் பேருவளை ஜாமிஆ நளீமியா இஸ்லாமிய கலாபீடத்தில் இடம்பெற்றது.
அதில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்தார். அவர் அங்கு தொடர்ந்து தெரிவிக்கையில்,
மதத் தலைவர்களுக்கு இருமொழி தொடர்பாடலில் திறன் பயிற்சி அளிப்பது இனங்களுக்கிடையே நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்த உதவும். அஸ்கிரிய பிரிவேனாவின் மாணவ பிக்குகளுக்கு ஏற்கனவே தமிழ் மொழி பாடநெறி வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சிங்கள மொழியைக் கற்றுக் கொள்வதானது அந்த மொழியின் தனித்துவமன சமூக கலாசாரத்தைப் புரிந்துகொள்ளவும், இனங்களுக்கு இடையேயான உறவுகளை வளர்க்கவும் உதவுவதுடன் இனங்களுக்கிடையில் சந்தேகங்கள் இல்லாமல் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயற்படுவதற்கு உதவியாக அமைகிறது. எமது நாட்டை பொறுத்தவரை சிங்கள மொழி எமக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும் என்றார்.
இந்நிகழ்வில், அரச கரும மொழிகள் திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகம் திலக் ஹெட்டியாரச்சி, ஜாமிஆ நளீமிய்யா கலாபீட முதல்வர் உஸ்தாத் அஷ் ஷெய்க் ஏ.சி. அகார் முகம்மத், கலாபீட கல்வித்துறை பணிப்பாளர் அஷ்ஷெய்க் ஸீ. ஐயூப் அலி, இஸ்லாமிய கற்கைகள் துறை பீடாதிபதி அஷ்ஷெய்க் எஸ். எச். எம். பளீல் உட்பட விரிவுரையாளர்கள், சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.