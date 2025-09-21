ஜனாதிபதி நாளை அமெரிக்காவுக்கு விஜயம் !

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbnYJO_ca_3a9J0B1gkG6-Wy0V4jxdEkZnUnazvr7kCDBVPnat3hlnsnoh0aFJF7BGofn1H0BZtI-LG8459_PNhCTnEGRiXw_tgXGdIAVIXxp3HaIpsFZZyOv083KDCxArHWRBRzLtjiKvg7e1S2tkG2-XapFn6jRKz0bYNqiyrFoJolEuQMQDAuuXOJ19/s800/imf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="800" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbnYJO_ca_3a9J0B1gkG6-Wy0V4jxdEkZnUnazvr7kCDBVPnat3hlnsnoh0aFJF7BGofn1H0BZtI-LG8459_PNhCTnEGRiXw_tgXGdIAVIXxp3HaIpsFZZyOv083KDCxArHWRBRzLtjiKvg7e1S2tkG2-XapFn6jRKz0bYNqiyrFoJolEuQMQDAuuXOJ19/s16000-rw/imf.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்க நாளை (செப்டம்பர் 22) அமெரிக்காவிற்கு புறப்பட்டு செல்லவுள்ளார்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 80வது பொதுச் சபை அமர்வில் கலந்து கொள்வதற்காக அவர் அமெரிக்க நோக்கி புறப்படவுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.</div>