சட்டவிரோதமாக ஆறு உயிருள்ள வெளிநாட்டு பாம்புகளை நாட்டிற்குள் கடத்த முயன்ற இலங்கைப் பெண் கைது

பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ஆறு உயிருள்ள வெளிநாட்டு பாம்புகளை நாட்டிற்குள் கடத்த முயன்றபோது 40 வயது இலங்கைப் பெண் ஒருவர் சுங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.
பல்லுயிர், கலாச்சார மற்றும் தேசிய பாரம்பரிய பாதுகாப்பு பிரிவின் ஒத்துழைப்புடன் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிவின் அதிகாரிகளால் இந்த கைது செய்யப்பட்டது. பயணி தனது செக்-இன் சாமான்களில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஊர்வனவற்றுடன் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் 6E1173 இல் பாங்காக்கிலிருந்து சென்னை வழியாக வந்திருந்தார்.
விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன, மேலும் சுங்கக் கட்டளைச் சட்டம், விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரப் பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் விலங்கு நோய்கள் சட்டத்தின் கீழ் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.