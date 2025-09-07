பாவனையிலிருந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டிய லொரியை வீதியில் செலுத்திய சாரதி கைது !

பாவனையிலிருந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டிய லொரி ஒன்றை வீதியில் செலுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டி, கினிகத்தேனை பொலிஸார் லொரிச் சாரதி ஒருரைக் கைது செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட லொரிச் சாரதி பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேற்படி லொரி மூலம் இடத்திற்கு இடம் விறகு எடுத்துச் செல்லப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் கித்துல்கல பிரதேசத்தில் இருந்து பொகவந்தலாவைப் பிரதேசத்திற்கு விறகு ஏற்றிச்சென்ற சமயமே மேற்படி லொரியும் அதன் சாரதியும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும். இந்த சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகள் இடம் பெற்று வருகின்ற