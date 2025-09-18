இலங்கையின் நெனோ செயற்கைக்கோள் நாளை சுற்றுப்பாதைக்கு !

இலங்கை பொறியாளர்களின் தொழில்நுட்ப பங்களிப்புடன் உருவாக்கப்பட்ட மூன்றாவது நெனோ செயற்கைக்கோள் நாளை (19) சுற்றுப்பாதையில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மொரட்டுவை ஆர்தர் சி. கிளார்க் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
பர்ட்ஸ் - எக்ஸ் டிராகன்ஃபிளை என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள், கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் 24ஆம் திகதி நாசாவால் ஏவப்பட்ட SPX-33 ரொக்கெட் மிஷன் மூலம் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
2019 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இலங்கையின் முதல் நெனோ செயற்கைக்கோளானா "ராவணன்-1" செயற்கைக்கோள், 2022 ஆம் ஆண்டு 5 சர்வதேச தரப்பினர்களை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு திட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட "கிட்சூன்" செயற்கைக்கோள் சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தப்பட்டது.
அதன்படி, பர்ட்ஸ் - எக்ஸ் டிராகன்ஃபிளை நெனோ செயற்கைக்கோள் நாளை பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து சுற்றுப்பாதையில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.