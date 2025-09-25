கேள்விகள் கேட்டு சபாநாயகரிடம் முரண்படும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தெற்கில் கைப்பற்றப்பட்ட ஐஸ் போதைப்பொருள் பற்றி ஒரு கேள்வி கூட கேட்கவில்லை , இது சந்தேகத்துக்குரியது - பிமல் ரத்நாயக்க

பாராளுமன்ற அமர்வில் நிலையியற் கட்டளையின் கீழ் தினசரி கேள்விகளை கேட்டு சபாநாயகரிடம் முரண்படும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தெற்கில் கைப்பற்றப்பட்ட ஐஸ் போதைப்பொருள் பற்றி ஒரு கேள்வி கூட கேட்கவில்லை. இது சந்தேகத்துக்குரியது. பொதுஜன பெரமுனவின் முன்னாள் அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளரான மனம்பேரி என்பவரே இந்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். வெகுவிரைவில் பல விடயங்கள் வெளிவரும் என சபை முதல்வரும், அமைச்சருமான பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் வியாழக்கிழமை (25) நடைபெற்ற ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகள் மீதான ஒழுங்குவிதிகள் மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றுகையில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அங்கு அவர் மேலும் உரையாற்றியதாவது,
பாராளுமன்றத்தின் நிலையியல் கட்டளை 27/ 2கீழ் கேள்விகளை கேட்டு சபாநாயகருடன் சண்டையிடும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அண்மைகாலமாக கைப்பற்றப்படும் போதைப்பொருள் தொடர்பில் எந்த கேள்விகளையும் கேட்கவில்லை.இது சந்தேகத்துக்குரியதே.
தங்காலை பகுதியில் கைப்பற்றப்படும் போதைப்பொருள் பாரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் முன்னாள் பிரதான அமைச்சர் ஒருவரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளரான மனம்பேரி என்பவரே இந்த போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின் செயற்பாடு பற்றி நாங்கள் சபையில் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் குற்றஞ்சாட்டி விட்டு, நாங்கள் சபைக்கு வருவதற்கு முன்னர் சென்று விடுகிறார்.போதைப்பொருள் விவகாரம் குறித்து தீவிர விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. வெகுவிரைவில் உண்மை வெளிவரும்.
ஊடக சந்திப்புக்கள் மற்றும் கண்காட்சிகளை நடத்திக் கொண்டு அரசாங்கத்தை நிர்வகிக்கவில்லை. அவ்வாறான மனநிலையும் எமக்கு இல்லை. அரசாங்கம் ஏதும் செய்யவில்லை என்று எதிர்க்கட்சியினர் மாத்திரமே குறிப்பிட்டுக்கொள்கிறார்கள்.மக்கள் அவ்வாறு குறிப்பிடவில்லை. ஊடகங்களா இந்தோனேசியாவுக்கு சென்று பிரதான பாதாளக் குழுக்களை கைது செய்தது, ஊடகங்களா? தங்காலை பகுதியில் ஐஸ் போதைப்பொருட்களை கண்டுப்பிடித்தது.ஊடகங்களா, ஊடக சந்திப்பு மற்றும் கண்காட்சியை நடத்த வேண்டிய அவசியம் எமக்கில்லை.
ஐந்து வருட பதவி காலத்துடனே அரசாங்கத்தை பொறுப்பேற்றுள்ளோம். மக்களுக்கு வழங்கிய கொள்கை பிரகடனத்தை நாங்களே தயாரித்தோம். அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களை நாங்கள் நன்கு அறிவோம். எதிர்க்கட்சியினர் எமக்கு நினைவூட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை. மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நாங்கள் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம் என்றார்.