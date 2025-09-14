கரந்தெனிய பகுதியில் தாயும் மகனும் கொலை ; சந்தேகநபர் கைது !

கடந்த 11 ஆம் திகதி மாலை கரந்தெனிய கொடவெல பகுதியில் தாயும் மகனும் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேகநபர் கரந்தெனிய பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவரிடமிருந்து கூர்மையான ஆயுதங்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர், கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் எதிர் வீட்டில் வசிப்பவர் என்பதுடன் சட்டவிரோத மதுபான வியாபாரத்திலும் ஈடுபடுபவர் என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும் குடியிருப்பாளர்களை மிரட்டிய வழக்குகளும் அவர் மீது பதிவாகியுள்ளன.
சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்கள் அவர்களது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (14) மாலை இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறவுள்ளன.