ரணில் விக்ரமசிங்க, அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரிக்க அனுமதி !

on Monday, September 01, 2025
No comments

கடந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியில் எப்பாவல பொஸ்பேட் படிவிலிருந்து பொஸ்பேட் தொகையை நிலையான விலையை விட குறைந்த விலைகளில் தமது சில நட்பு நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக விநியோகித்தமை ஊடாக அடிப்படை மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாக தீர்ப்பளிக்கக் கோரி முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க, அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் மனுவை விசாரணைக்கு எடுப்பதற்காக உயர் நீதிமன்றும் இன்று (01) அனுமதி வழங்கியுள்ளது

You may like these posts