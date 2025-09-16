கொரிய மொழிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

on Tuesday, September 16, 2025
No comments

தென் கொரியாவின் உற்பத்திகள் மற்றும் மீன்பிடித் துறைகளில் வேலை வாய்பிற்கான கொரிய மொழிப் புலமைப் பரீட்சை விண்ணப்பங்களை இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம் (SLBFE) கோரியுள்ளது.

கொரிய மொழித் தேர்ச்சித் தேர்வு பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் www.slbfe.lk என்ற இணையத்தளத்தில் எதிர்வரும் மாதம் அக்டோபர் 17ம் திகதி நள்ளிரவு வரை அமுலில் இருக்கும்.

தகுதி பெற, விண்ணப்பதாரர்கள் 18 முதல் 39 வயதுக்குட்பட்டவர்களாகவும், குற்றவியல் தண்டனைகள் இல்லாதவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வுக் கட்டணம் 8,428.40 ரூபாய் ஆகும்.

முதுகுத்தண்டு காயங்கள், சில உடல் குறைபாடுகள், கொரியாவிலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட சம்பவம் அல்லது E-9, E-10 விசாவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கொரியாவில் பணிபுரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

You may like these posts