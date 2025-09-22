சத்திர சிகிச்சை மூலம் உடலினுள் மறைத்து தங்கத்தை கடத்திய பெண் யாழ். விமான நிலையத்தில் கைது

சென்னையில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு உடலில் நூதனமான முறையில் தங்கத்தை மறைத்து எடுத்து வந்த பெண்ணொருவர் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்ட பெண்ணை யாழ். போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தி தங்கத்தை மீட்டுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பில் தெரியவருவதாவது,
கொழும்பை சேர்ந்த இந்தப் பெண் சென்னையில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ஊடாக நாடு திரும்பியிருந்தார்.
பெண்ணின் நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்த விமான நிலைய அதிகாரிகள் பெண்ணிடம் விசாரணைகளை முன்னெடுத்த நிலையில், அந்தப் பெண் சத்திர சிகிச்சை மூலம் உடலினுள் தங்கத்தை மறைத்து வைத்து கடத்தி வந்தமையை கண்டறிந்துள்ளனர்.
அதனையடுத்து அப்பெண்ணை கைது செய்த உத்தியோகத்தர்கள், யாழ். போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தி, தங்கத்தை மீட்டுள்ளனர்.
அந்தப் பெண்ணிடம் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வரும் அதிகாரிகள் விசாரணைகளின் பின்னர் மல்லாகம் நீதவான் நீதிமன்றில் முற்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.