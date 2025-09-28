சிறுபான்மை, பெரும்பான்மை என்ற பதங்களை தவிர்த்து சகோதர இனம், சகோதர சமயம், சகோதர மொழி என்ற சொற்பதங்கள் பயன்ட படுத்தப்பட வேண்டும் - கண்டியில் அமைதி ஆர்பாட்டப் பேரணி
இலங்கையிலுள்ள பல்வேறு இனக்குழுக்களை பொது மேடைகளில் அடையாளப்படுத்தும் போது சிறுபான்மை, பெரும்பான்மை என்ற பதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இதனைத் தவிர்த்து சகோதர இனம், சகோதர சமயம், சகோதர மொழி என்ற சொற்பதங்கள் பயன்ட படுத்தப்பட வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்து பொதுமக்களை விழிப் பூட்டும் அமைதி ஆர்பாட்டப் பேரணி ஒன்று கண்டியில் சனிக்கிழமை (27) மாலை இடம்பெற்றது.
கண்டி ஜோர்ஜ் சில்வா பூங்காமுன் இடம் பெற்ற இப்பேரணியை தேசிய சமாதான பேரவை, கண்டி சர்வமத அமைப்பு, கண்டி பிரஜைகள் அமைப்பு போன்ற பல்வேறு அமைப்புக்கள் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தன. 'தமிழ், முஸ்லிம் ம் அல்ல. சகோதர இனம்', 'இந்து, இஸ்லாம் அல்ல, சகோதர சமயம்' என்ற அடிப்படையில் பதாதைகள் காட்சிப் படுத்தப்பட்டிருந்தன.
இலங்கை ஆசிரியர் சற்கத்தைச் சேர்ந்த தொழிற்சங்க வாதிகளான ஜோசப் ஸ்டாலின்,
ரேனுகா மல்லியகொட, நீதிக்கான சட்டஅமைப்பின் செயலாளரும், சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழக செனட் உறுப்பினருமான சட்டத்தரணி கலாநிதி ஹேரத் எம் ஆரியரத்ன, முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நவரத்ன பண்டா உற்பட பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர்.