அறிவாலயம் அமைப்பினால் மாணவர்களுக்கு கௌரவிப்பு

on Wednesday, September 17, 2025
 மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பண்டாரியாவெளி அறிவாலயம் நிறுவுனர் அலையப்போடி நல்லரெத்தினம் அவர்களின்அனுசரணையில் அவரின் தந்தை அமரர் அலையப்போடிஅவர்களின் ஞாபகார்த்தமாக மட்டக்களப்பு மேற்கு வலயபாடசாலைகளில் கடந்த 2024,ம் ஆண்டு இடம்பெற்ற தரம் 5புலமை பரீட்சையில் தோற்றி மாவட்ட வெட்டுப் புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்ற மாணவர்களை கௌரவிக்கும் சாதனையாளர் விழா எதிர்வரும் 19/09/2025 வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 9. 30க்கு பட்டிப்பளையில் அமைந்துள்ள அறிவாலயம் தலைமை காரியாலயத்தில் அறிவாலயம் ஆலோசகர் சி.பரமேஷ்வரன் தலைமையில் இடம்பெறஉள்ளது. 


இந்த சாதனையாளர் விழாவில் அறிவாலயம் நிறுவுனர்அலையப்போடி நல்லரெத்தினம் நேரடியாக கலந்து சிறப்பிப்பதுடன் பிரதம அதிதியாக மட்டக்களப்பு மேற்கு வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் திருமதி சிவசங்கரி கங்கேஸ்வரன் கலந்து கொள்ளஉள்ளார்.


மேலும் வலய பிரதிக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள், கோட்டக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள், அதிபர்கள் ஆகியோரும் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.




