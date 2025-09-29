'மொபைலில் தொடங்கி தேசிய ரீதியிலான புகைப்படக் கலைஞராக' பாண்டிருப்பைச் சேர்ந்த மாதவராஜா நிதுர்ஷன்

கல்முனை பற்றிமா கல்லூரியின் பழைய மாணவனும் பாண்டிருப்பைச் சேர்ந்த மாதவராஜா நிதுர்ஷன் சவால்களை வென்று சாதனை படைத்த இளம் புகைப்படக் கலைஞராவார். தனது பாடசாலைக் காலத்திலேயே புகைப்படக் கலையில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் ஆரம்பத்தில் மொபைல் போன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட சின்னச் சின்ன புகைப்படங்கள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் 30க்கும் மேற்பட்ட வெற்றிகளைப் பெற்று இளம் புகைப்படக் கலைஞராக மாற்றியமைத்துள்ளது.
புகைப்படக் கலைக்கு ஆர்வம் இருந்தாலும், பொருளாதார சிக்கல்களால் தொழில்முறை கேமரா வாங்க முடியாத நிலையிலும் தனது சொந்த மொபைல் போன் மற்றும் நண்பர்களின் மொபைல் போன்களைப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்கள் எடுக்கத் தொடங்கியது மாத்திரமன்றி எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் மொபைலில் இருந்தே எடிட்டிங் மற்றும் post-processing செய்து தரத்தில் எந்தக் குறையும் இல்லாமல் போட்டிகளில் சமர்ப்பித்தார். சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தனித்துவமுடையதாகக் காணப்பட்டது. அதாவது நிதுர்ஷனின் புகைப்படங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கதை சொல்லும் ரீதியில் எடுக்கப்படுவதுடன், காட்சியைக் கடந்த ஆழமான அர்த்தமும், பார்வையாளர்களை சிந்திக்க வைக்கும் கதைத் துணுக்குகளும் இடம் பெறுகின்றன.
இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் நிதுரஷனுக்குப் பல வெற்றிகளை ஈட்டிக் கொடுத்தது. அவற்றுள் முறட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தின் ஒளிச்சுவடு புகைப்படப் போட்டியில் தொடர்ந்து இரண்டு வருடம் வெற்றி,பேராதனைப் பல்கலைக்கழக மண்வளத் திணைக்களப் போட்டியில் முதல் இடம், சர்வதேச ரீதியில் ரஷ்யாவில் நடத்தப்பட்ட 35 Awards போட்டியில் இலங்கை ரீதியில் 70வது இடம், “Save the Life” தன்னார்வ அமைப்பு நடத்திய போட்டியில் முதல் இடம், அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற 'Artist Gallery' போட்டியில் சிறந்த தெரிவு, நேபாளில் நடைபெற்ற சர்வதேச போட்டியில் முதல் இடம், மொத்தம் 30க்கும் மேற்பட்ட தேசிய மற்றும் சர்வதேச வெற்றிகள் கிடைக்ப்பெற்றன.
அத்துடன் தற்போதைய தேசிய சாதனையாக Dilmah Conservation நிறுவனம் நடத்திய “Life in a Changing World” எனும் தலைப்பிலான தேசிய புகைப்படப் போட்டியில் Open Category யில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்று ரூ.75,000 பணப்பரிசு வென்றது இவரது பயணத்தில் மிகப் பெரிய மைல்கல் ஆகும். வெற்றிபெற்ற புகைப்படமானது அம்பாறை மாவட்டம் ஒலுவிலில் உள்ள குப்பைக் கிடங்கின் மேல் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் முறையற்ற கழிவு முகாமைத்துவத்தால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் வனவிலங்குகளுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை வெளிப்படுத்தியது.