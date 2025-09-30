திருட்டுச் சம்பவத்துடன் தொடர்புடையவர் ஹெரோயினுடன் கைது !

பல தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் பொருட்களை திருடிய சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர் ஒருவர் ஹெரோயின் போதைப்பொருளுடன் களனி பிரதேச குற்றப் புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகளால் நேற்று திங்கட்கிழமை(29) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்,
களனி பிரதேச குற்றப் புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவலைப்பின் போதே சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்,
சந்தேக நபர் கொலன்னாவ பகுதியைச் சேர்ந்த 29 வயதுடையவர் என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
அவரிடமிருந்து, 11 கிராம் 500 மில்லிகிராம் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
திருட்டு சம்பவம் தொடர்பில் வெல்லம்பிட்டி பொலிஸாரால் தேடப்படும் சந்தேக நபரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சந்தேக நபரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் போது, திருடப்பட்ட பொருட்களை வைத்திருந்த பெண் உட்பட இரண்டு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இரண்டு சந்தேக நபர்களும் கொலன்னாவை மற்றும் வெல்லம்பிட்டி பகுதிகளைச் சேர்ந்த 45 மற்றும் 44 வயதுடையவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது.
இந்த இரண்டு சந்தேக நபர்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட ஒரு ஜோடி காதணிகளை பொலிஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு சந்தேக நபர்களும் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக பேலியகொடை பொலிஸ் நிலையத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை பேலியகொடை பொலிஸார மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.