போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட மனைவி கைது - கணவன் தப்பியோட்டம்

on Friday, September 26, 2025
கம்பஹா, கணேமுல்ல, கெந்தலியத்த பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் நேற்று வியாழக்கிழமை (25) அதிகாலை மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட மனைவி கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதுடன் கணவன் பொலிஸாரிடமிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளதாக கணேமுல்ல பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

போதைப்பொருள் விற்பனை தொடர்பில் கணேமுல்ல பொலிஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த சோதனை நடவடிக்கையின் போது வீட்டின் உரிமையாளரான கணவன் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ள நிலையில், அவரது மனைவி கைதுசெய்யப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இந்த வீட்டிலிருந்து 1 கிலோ 270 கிராம் ஐஸ், 410 கிராம் ஹெரோயின், 5 இலட்சத்து 9 ஆயிரம் ரூபா பணம், 6 கையடக்கத் தொலைபேசிகள், 7 வங்கி கணக்கு புத்தகங்கள், பொலிஸ் சீருடைகள், 36 தேசிய அடையாள அட்டைகள் , இலத்திரனியல் தராசு உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை கணேமுல்ல பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

