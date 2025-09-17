கார் - முச்சக்கரவண்டி மோதி விபத்து ; ஒருவர் உயிரிழப்பு !

மாத்தறை - திக்வெல்ல வீதியில் கந்தகொடெல்ல சந்திக்கு அருகில் இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக கந்தர பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இந்த விபத்து நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (16) காலை இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மாத்தறையிலிருந்து கந்தர நோக்கிப் பயணித்த கார் ஒன்று முச்சக்கரவண்டியுடன் மோதியதில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
விபத்தின் போது முச்சக்கரவண்டியின் சாரதி காயமடைந்துள்ள நிலையில் மாத்தறை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
உயிரிழந்தவர் தெவிநுவர பகுதியைச் சேர்ந்த 63 வயதுடையவர் ஆவார்.
இதனையடுத்து காரின் சாரதி பொலிஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த விபத்து தொடர்பில் கந்தர பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.