மட்டக்களப்பு மாவட்ட புதிய அரச அதிபராக ஜே.எஸ். அருள்ராஜ் நியமனம்

on Tuesday, September 16, 2025
மட்டக்களப்பு நிர்வாக மாவட்டத்தின் மாவட்ட செயலாளர் / அரசாங்க அதிபராகப் பணியாற்றும் இலங்கை நிர்வாக சேவையின் சிறப்பு தர அதிகாரியான திருமதி ஜே. ஜே. முரளிதரன், 26.09.2025 முதல் பொது சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார். 

எனவே, கிழக்கு மாகாண ஆளுநரின் செயலாளராக தற்போது பணியாற்றும் இலங்கை நிர்வாக சேவையின் சிறப்பு தர அதிகாரியான திரு. ஜே. எஸ். அருள்ராஜ் அவர்களை மட்டக்களப்பு நிர்வாக மாவட்டத்தின்  அரசாங்க அதிபராக நியமிக்க பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் சமர்ப்பித்த முன்மொழிவுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.

