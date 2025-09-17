உறங்கிக்கொண்டிருந்த நாய் மீது வெந்நீரை ஊற்றிய நபர் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணை

on Wednesday, September 17, 2025
பொகவந்தலாவை, ப்ரீட்வேல் தோட்டத்தில் உறங்கிக்கொண்டிருந்த நாய் மீது வெந்நீரை ஊற்றிய நபர் தொடர்பில் பொகவந்தலாவை பொலிஸ் நிலையத்திற்கு செப்டம்பர் 15 ஆம் திகதி மாலை முறைப்பாடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பொகவந்தலாவை, ப்ரீட்வேல் தோட்டத்தில் உறங்கிக்கொண்டிருந்த நாய் மீது நபர் ஒருவர் வெந்நீரை ஊற்றும் காணொளி ஒன்று சமூக உடகங்களில் பரவி வருகிறது.

சம்பவத்துக்கு பின்னர் காயமடைந்த நாய் அப்பகுதியில் எங்கும் காணப்படவில்லை என பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பில் பொகவந்தலாவை பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

