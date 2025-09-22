தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvSv_nNd-nCTCWS4oYyoS1_NtC_Roigotm0ddRsMo7G31B-OZyfpVg4EOcroyHZemxdshIb7LYy00sq8DPDWHpsim-EoBuKdBMjpjBJAVQhqqpHQzRF6WoTSO536osjY8sPyLgHgKYdHffbS1N4Ya7LX8ifuKwPjS8J4HaQRrSZdZ8uX6ievSTRFvCUIbo/s920/InShot_20250521_114554544-920x425.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="920" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvSv_nNd-nCTCWS4oYyoS1_NtC_Roigotm0ddRsMo7G31B-OZyfpVg4EOcroyHZemxdshIb7LYy00sq8DPDWHpsim-EoBuKdBMjpjBJAVQhqqpHQzRF6WoTSO536osjY8sPyLgHgKYdHffbS1N4Ya7LX8ifuKwPjS8J4HaQRrSZdZ8uX6ievSTRFvCUIbo/s16000-rw/InShot_20250521_114554544-920x425.webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் இன்று திங்கட்கிழமை (22) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரத்தின் அடிப்படையில்,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">22 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 275,600 ரூபாவாகவும் 24 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 298,000 ரூபாவாகவும் காணப்படுகிறது.</div>