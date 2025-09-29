மட்டக்களப்பில் நடைபெற்ற பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களுக்கான செயலமர்வு.

(ரவிப்ரியா)
மட்டக்களப்பு பழைய மாவட்ட செயலகத்தில் மட்டக்களப்பு பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களுக்கான வினைத்திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கோடு சனியன்று சிறந்த சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவதில் ஊடகவியலாளர்களின் பங்களிப்பு என்ற தொனிப்பொருளில் செயலமர்வொன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.
மாவட்ட செயலக மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சுதர்ஷினி சிறிகாந் தலைமையில் நடைபெற்ற செயலமர்வில் பெருமளவு ஊடகவியலாளர்கள் பங்கேற்றதுடன் வளவாளர்களாக திருகோணமலை பல்கலைக்கழக தொடர்பாடல் மற்றும் வணிக ஆய்வு பீடத்தின் விரிவுரையாளர் ஜோயல் ஜெய்ரூஸ் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் தேவதாசன் செந்தில்வேலவர் ஆகிய இருவரும் கலந்து கொண்டு தங்கள் பங்களிப்பை வெகு சிறப்பாகச் செய்தனர்.
இந்த நிகழ்வில் இலங்கை பத்திரிகை பேரவையைச் சேர்ந்த நிரோஷன தம்பாவிற்ற மற்றும் மட்டக்களப்பு செயலக ஊடக பொறுப்பதிகாரி ஜீவானந்தன் மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
மட் மாவட்ட செயலகம் மற்றும் மாவட்ட ஊடகப்பிரிவு ஆகியவற்றின் சிறந்த ஒருங்கிணைப்பு டன் இலங்கை பத்திரிகை பேரவையால் நடாத்தப்பட்ட இச்செயலமர்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய பத்திரிகை பேரவை உறுப்பினரும் தினகரன் பிரதம ஆசிரியருமான செந்தில்வேலவர் தனதுரையில் மட்டக்களப்பில் இருந்தே புதியதொரு மக்களுக்கான ஊடக கலாசாரம் பயன்தருவகையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என வினயமாகக் கேட்டுக் கொண்டார்.
இறுதியில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்று பங்குபற்றியவர்களுக்கான சான்றிதழ்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.