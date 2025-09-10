சிடாஸ் அமைப்பினால் ஆலையடிவேம்பு பிரதேச முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு 'குழந்தை மொழி' துணைக் கைந்நூல் வழங்கி வைப்பு

(சித்தா)


சிடாஸ் அமைப்பின் 20ஆவது வருட நிறைவையொட்டி ஆலையடிவேம்பு பிரதேச முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு 'குழந்தை மொழி' எனும் துணைக் கைந்நூல் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

பாலர் பாடசாலை கல்விப் பணியகத்தின் திருக்கோயில் கல்வி வலய வெளிக்கள உத்தியோகத்தர் பாக்கியராசா மோகனதாஸ் அவர்களின் ஒழுங்கமைப்பில் 2025.09.09 அன்று பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

இந் நிகழ்வின் போது சிடாஸ் அமைப்பின் தலைவர் எம்.புவிராஜா அவர்கள் சிடாஸ் அமைப்பின் நோக்கம், செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் துணைக் கைந்நூல் பற்றியும் ஆசிரியர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு துணைக் கைந்நூல்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.








 

