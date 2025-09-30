போதைப்பொருள் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் நீதிமன்ற அலுவலக உதவியாளர் கைது

on Tuesday, September 30, 2025
No comments


போதை மருந்து அடிமைகளை போதையில் ஆழ்த்தப் பயன்படுத்தப்படும் வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் வைத்திருந்தபோது மிஹிந்தலை பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட மதவாச்சி நீதவான் நீதிமன்றத்தின் அலுவலக உதவியாளர் குறித்து விரிவான விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக உயர் பொலிஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொலிஸாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (28) அந்தப் பெண் கைது செய்யப்பட்டார்.

அப்போது, அவரிடம் 40 மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

போதை பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் மோசடியில் அவர் ஈடுபட்டதாக பொலிஸாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது.

இந்த போதை பொருட்கள் அவர் எவ்வாறு பெற்றார் என்பது குறித்து விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

You may like these posts