சில எம்.பிக்கள், குற்றவாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று பணம் பெற்றுள்ளனர் - ஜனாதிபதி

சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று லஞ்சம் பெற்றுள்ளதாகவும், சில அமைச்சர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளை தங்கள் வீடுகளுக்கு அழைத்துள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்தார்.
மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் கடவத்தை-மிரிகம பிரிவின் கட்டுமானப் பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான தொடக்க விழாவில் பேசிய ஜனாதிபதி, சந்தேக நபர்கள் குழு மீதான விசாரணைகள் இலங்கையின் குற்றவியல் வலையமைப்பில் அவர்களுக்கு ஆழமான தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாகக் கூறினார்.
எவ்வாறாயினும், இந்த குற்றவியல் அரசியலை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அரசாங்கம் பாடுபட்டு வருவதாகவும், இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் போதைப்பொருள் வலையமைப்பில் சுமார் 50 சதவீதத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.
"பொருளாதாரம் சரிந்த பிறகு, ஒரு தசாப்தம் இழக்கப்படுகிறது என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. இதை ஒரு தசாப்தத்திற்கும் குறைவாகக் குறைக்கலாம். அதற்காக பட்ஜெட்டில் இருந்து பணத்தை ஒதுக்குவோம். இலங்கையில் மீண்டும் ஒருபோதும் நெருக்கடி ஏற்படாத வகையில் நாட்டைக் கட்டியெழுப்புவோம். உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவது மட்டும் போதாது. அது ஒரு அம்சம் மட்டுமே.
சட்டத்தின் ஆட்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும். மீன்களையும் சுறாக்களையும் சிக்க வைக்கும் ஒரு சட்டம் இருந்தது.
யாரும் நினைக்காத இடங்களை, சட்டம் எட்டாத இடங்களை சட்டம் அடைகிறது. எந்த சக்தியும் அதைத் திரும்பப் பெற முடியாது. ஒரு நிலையான அரசை உருவாக்க நாம் அனைவரையும் சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும்.
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கும்பல்கள் மேற்பரப்பில் உள்ள அரசைப் போன்ற ஒரு கருப்பு அரசை உருவாக்கியுள்ளன.
இந்த நிலத்தடி அரசை நாங்கள் முற்றிலுமாக முடிவுக்குக் கொண்டுவருவோம். தற்போது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நம் நாட்டில் 50 சதவீத போதைப்பொருள் வலையமைப்பைக் கையாண்டுள்ளனர். சில எம்.பி.க்கள் தங்கள் மாத வாடகையை எடுத்துக்கொள்ள, அவர்களும் வீட்டிற்குச் சென்று பணத்தை எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். சில அமைச்சர்கள் இந்த மக்களை பணத்திற்காக வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். இதை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம்.
பொதுமக்களிடமிருந்து ஒரு ரூபாயைக் கூட நாங்கள் வீணாக்கவில்லை. நாங்கள் அரசு இயந்திரத்தில் இன்னும் பழைய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கும் சிலர் இருக்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். இந்த மக்கள் புதிய அரசியலுக்கு ஏற்ப மாற வேண்டும். அல்லது அவர்கள் வெளியேற வேண்டும்.
அல்லது நாங்கள் அவர்களை அனுப்புவோம். இந்த ஜனவரியில் மேலும் 30 சதவீத சம்பள உயர்வையும், பின்னர் மேலும் 10 சதவீத சம்பள உயர்வையும் தருவோம். அது போதாது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சம்பள உயர்வை வழங்க ரூ. 11000 கோடி செலவாகும்.